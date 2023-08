트럼프 “IF YOU GO AFTER ME…” 특검 “수사 증거 SNS 못 올리게 해야”

▲ 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 5일(현지시간) 사우스캐롤라이나주 컬럼비아에서 열린 제56회 연례 실버 엘리펀트 갈라에서 연설하기 전에 헨리 맥마스터스 주지사와 손을 맞잡고 있다. 컬럼비아 AP 연합뉴스

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 지난 4일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “네가 나를 잡으려 한다면 나도 너를 쫓을 것이다!”(IF YOU GO AFTER ME, I‘M COMING AFTER YOU!)란 글을 올렸다. 모두 대문자로 적어 엄청 강조한다는 것을 과시했다.대선 불복 혐의 등으로 그를 기소한 잭 스미스 특별검사는 검찰이 앞으로 재판에서 제시할 증거를 트럼프 전 대통령이 외부에 마음대로 공개하지 못하게 해달라고 법원에 요청했다. 다음날 CNN 방송과 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 검찰은 전날 법원에 이런 요청을 하면서 트럼프 전 대통령이 자신이 처한 수사 상황을 대중에 발설하는 습관이 있다는 사실을 지적했다.검찰은 특히 트럼프 전 대통령의 이런 행위가 재판에서 그에게 불리한 증언을 할 수 있는 증인을 압박하는 등 공정한 재판에 방해가 될 수 있어 제어할 필요가 있다고 설명했다.검찰은 “피고는 과거에도 증인, 판사, 변호사 등 자신에 대한 법적 문제와 관련된 이들에 대한 공개 성명을 소셜미디어에 올린 적이 있다”고 밝혔다. 이어 “예를 들어 피고가 증거 검증 과정에 확보하게 될 대배심 발언록의 세부 내용을 공개 글로 올리면 증인들을 움츠러들게 하거나 이 사건에서 정의를 공정하게 집행하는 데 부정적인 영향을 줄 수 있다”고 주장했다.검찰은 트럼프 변호인이 대배심 자료와 증인 인터뷰 등 ‘민감한’ 증거의 복사본을 그에게 제공하지 못하게 할 것을 요청했다.법원이 검찰의 요청을 수용하면 트럼프 전 대통령은 그런 자료를 열람할 수는 있지만 자료에 있는 특정 개인의 신원에 대한 정보를 적어 가지는 못하게 된다.트럼프 캠프는 검찰이 지목한 SNS 글은 공화당 내 비판론자들을 겨냥한 내용이라고 해명한 뒤 표현의 자유를 존중해줄 것을 주장했다.한편 트럼프 전 대통령은 전날 앨라배마주 몽고메리에서 기소 후 첫 유세를 하면서 자신에 대한 혐의가 “가짜”라는 주장을 되풀이했다. 그는 “그들이 날 기소할 때마다 내 여론조사 지지율이 올라간다. 이 선거를 마무리 지으려면 한 번의 기소만 더 있으면 된다. 한 번 더 기소당하면 이 선거는 끝나고 그 누구도 (나를 이길) 기회가 없다”고 강조했다.타냐 처트컨 판사는 트럼프 변호인들에게 7일 오후 5시까지 해당 청구에 대한 입장을 정리해 제출하라고 명령했다고 영국 BBC는 전했다. 변호인들은 사흘을 더 달라고 했지만 처트컨 판사는 거부했다.임병선 선임기자