홀란·음바페·이강인… 별들이 몰려온다

엘링 홀란, 케빈 더브라위너(이상 맨체스터 시티), 킬리안 음바페, 네이마르(이상 파리 생제르맹), 앙투안 그리에즈만, 멤피스 데파이(이상 아틀레티코 마드리드). 세계적인 축구 스타들이 한여름 한국의 그라운드를 뜨겁게 달군다. 국내 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 쿠팡플레이가 주최·주관·중계하는 스포츠 이벤트 ‘2023 쿠팡플레이 시리즈’를 통해서다.지난 4월 일찌감치 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가를 대표하는 맨체스터 시티와 아틀레티코(AT) 마드리드의 방한을 알렸던 쿠팡플레이가 최근 프랑스 리그앙의 최강자 파리 생제르맹(PSG)의 방한을 깜짝 공개하며 판을 키웠다.오는 27일 국내 프로축구 올스타팀 K리그와 AT 마드리드가 서울월드컵경기장에서 시리즈 1차전, 30일 맨시티와 AT 마드리드가 같은 장소에서 2차전을 치른다. 이어 다음달 3일 PSG와 전북 현대가 부산아시아드주경기장에서 3차전을 갖는다.맨시티는 최근 EPL 3연패와 창단 첫 트레블을 이룬 명실상부한 유럽 최고의 팀이다. AT 마드리드 또한 라리가 통산 11회 우승을 자랑하는 강호. 최근 ‘골든 보이’ 이강인이 입단하며 손흥민이 뛰는 토트넘(잉글랜드)에 버금가는 한국 축구팬의 ‘최애 팀’이 될 PSG 역시 톱스타가 즐비하다. 구단과 긴장 관계에 있는 음바페가 이적설에 휩싸인 상태이긴 하나 이번에 이강인이 패스하고 음바페가 골을 넣는 장면이 연출될 가능성도 있다.PSG의 깜짝 방한은 이미 올해 초 가능성을 타진했던 데다 이강인의 이적이 이뤄지며 급물살을 탔다. 지난해에 이어 25일부터 8월 1일까지 일본 투어를 하는 PSG로서도 한국 방문을 마다할 까닭이 없었을 것으로 보인다.국내 OTT 시장의 후발 주자인 쿠팡플레이는 스포츠를 킬러 콘텐츠로 내세워 존재감을 부쩍 키우고 있다. 지난해 여름 토트넘과 세비야(스페인)를 초청해 성과를 냈던 쿠팡플레이는 올해 K리그 전 경기 디지털 독점 중계와 포뮬러원(F1) 중계를 시작한 데 더해 라리가, 리그앙까지 독점 중계할 예정이다.유럽 빅클럽들의 잇단 방한은 이들이 시장 확장을 위해 아시아 투어에 적극적인 자세를 보이는 것과도 관련이 있다. 특히 유럽 클럽들은 아시아에서 큰 시장인 일본과 싱가포르 등을 꾸준히 방문하고 있는데 이와 연계해 자연스럽게 한국 방문 일정도 추가되고 있다.이번 프리시즌 일본 투어에 나선 유럽 클럽으로는 맨시티와 PSG 외에 한국의 ‘철기둥’ 김민재가 이적할 예정인 바이에른 뮌헨(독일), 인터밀란(이탈리아), 방한이 추진됐다가 취소된 오현규의 셀틱(스코틀랜드) 등이 있다. 2019년 유벤투스(이탈리아) 방한 당시 노쇼 파문을 일으켰던 크리스티아누 호날두의 알나스르(사우디아라비아)도 일본을 찾는다. PSG는 인터밀란과 알나스르, 맨시티는 뮌헨과 일본에서 친선경기를 갖는다.이와 별도로 26일부터 8월 2일까지 열리는 ‘싱가포르 페스티벌 오브 풋볼’에서는 토트넘을 비롯해 리버풀, 레스터 시티(이상 잉글랜드), 방한이 취소된 AS로마(이탈리아), 뮌헨이 친선경기를 치를 예정이다.홍지민 전문기자