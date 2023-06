‘제로 음료’에 발암물질 들었다? 아스파탐 유해성 논란

▲ 스위스 제네바에 있는 세계보건기구(WHO) 본부 로고. 로이터 연합뉴스

설탕을 빼고 칼로리를 대폭 줄인 ‘제로 음료’가 인기를 끌고 있는 가운데 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 아스파탐을 ‘발암 가능’ 물질로 분류할 예정이라는 보도가 나왔다. 아스파탐은 ‘제로’가 붙은 무설탕 음료·캔디·껌 등에 널리 쓰이고 있는 인공 감미료다.29일(현지시간) 로이터통신은 소식통 2명을 인용해 IARC가 다음달 14일 아스파탐을 처음으로 ‘사람에게 암을 유발할 가능성이 있는’(possibly carcinogenic to humans·2B군) 물질로 분류할 것이라고 전했다.설탕의 200배 단맛을 가진 것으로 알려진 아스파탐이 발견된 것은 1965년이지만, 최근 설탕의 대안으로 주목받으며 널리 쓰이고 있다.IARC는 화학물질 등 각종 환경 요소의 인체 암 유발 여부와 정도를 5개군으로 분류·평가한다.이 분류에서 위험도가 가장 높은 1군은 ‘인체에 발암성이 있는’(cacinogenic to humans) 물질로 담배와 석면, 다이옥신, 벤조피렌, 가공육 등이 해당한다.그 바로 아래인 2A군은 ‘발암 추정’(probably carcinogenic to humans) 물질로 붉은 고기, 고온의 튀김, 질소 머스터드, 우레탄 등이 여기에 해당한다.아스파탐이 분류될 ‘발암가능 물질’인 2B군은 인체 자료가 제한적이고 동물 실험 자료도 충분하지 않은 경우다.이달 초 외부 전문가들 회의를 거쳐 최종 확정된 아스파탐에 대한 IARC의 결정은 모든 공개된 근거에 의해 해당 물질이 잠재적으로 위험한지 아닌지를 판단하기 위한 것이며 이번 결정에는 안전한 섭취량이 얼마인지는 고려하지 않았다고 로이터는 전했다.IARC가 아스파탐을 2B군 물질로 지정하고 나면 여파가 클 전망이다.먼저 관련 업계가 반발하고 있다. 국제감미료협회(ISA)의 프랜시스 헌트우드 사무총장은 “IARC는 식품안전기구가 아니며 IARC의 아스파탐 평가는 과학적으로 포괄적이지 않고 신빙성이 떨어지는 연구에 과하게 의존하고 있다”고 비판했다.아스파탐에 관한 연구는 지난 수년간 광범위하게 이뤄져 왔다.2000년대 초반 이탈리아에서 쥐에게 발생한 암이 아스파탐과 관련이 있다는 연구 결과가 나왔고, 지난해 프랑스에서는 성인 10만명을 대상으로 관찰 연구를 진행한 결과 더 많은 인공감미료를 섭취하는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 암에 걸릴 확률이 약간 더 높은 것으로 나타났다.그러나 이 연구들은 아스파탐이 발암 위험을 더 높인다는 것을 증명하지는 못한 것으로 알려졌다.로이터는 IARC의 이번 결정이 전반적인 감미료의 안전성뿐 아니라 IARC의 역할에 대한 논쟁을 촉발할 가능성이 높다고 내다봤다.이정수 기자