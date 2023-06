청강대 무대미술전공, 세계무대미술박람회 ‘PQ 2023’ 참가

▲ PQ 2023에 참여하는 청강대 공연예술스쿨 박성민 지도교수와 무대미술전공 학생팀. (청강대 제공)

청강문화산업대학교(총장 최성신, 이하 청강대) 공연예술스쿨 무대미술전공 학생들이 8일부터 18일까지 체코 프라하에서 열리는 제14회 2023 PQ(Prague Quadrennial of Performance Design and Space) 세계무대미술박람회 학생 전시관에 참여한다.PQ(Prague Quadrennial of Performance Design and Space)는 1967년 제1회 박람회를 시작으로 4년에 한번 열리는 세계무대미술박람회로 전 세계의 무대, 조명, 음향, 영상 디자이너 및 기술, 제작 감독과 극장 건축 관계자 등 예술가들이 참여하여 세계적인 무대에서 예술과 문화를 선보이는 국제박람회이다.제14회 PQ 2023에서는 약 100개국 이상에서 온 300명 이상의 예술가들이 작품을 선보일 계획이다. 국가 및 지역 전시회와 학생 전시회를 중심으로 등 총 10개의 프로그램 섹션으로 구성되어 있으며 그중 학생 전시관에는 한국, 일본, 미국, 영국, 멕시코 등 약 47개국이 참가한다.이중 특별히 청강대 공연예술스쿨 무대미술전공 학생팀은 국내에서는 단독으로 PQ 2023에 참가한다. 이번 기회를 통해 한국의 전통문화와 현대문화를 접목시킨 작품을 전시할 예정이다.이번 PQ 2023 학생관의 주제는 ‘RARE Stories of Unique Places’로, 전 세계의 학생들이 참가하여 자신들의 고향이나 여행지에서 경험한 독특한 이야기들을 작품으로 구현하여 전시하는 것을 목표로 과거, 현재, 미래의 예술과 문화를 다루게 된다.청강대 무대미술전공 박성민 교수는 “PQ 2023 참가를 통해 세계적인 무대에서 무대미술을 경험하고 창작하는 기회를 갖게 됨으로써, 전공분야에서 뛰어난 실력을 선보이며 한국의 예술과 문화를 세계에 알리게 될 것으로 기대한다”고 전했다.청강대학교는 이번 PQ 2023 참가를 통해 청강 공연예술스쿨 무대미술전공 학생들의 국제적인 교류와 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하며 학생들의 창작활동을 지속적으로 지원할 예정이다.한편 6월 8일~ 18일까지 체코, 프라하 7구역 홀레쇼비체 프라하마켓에서 진행되는 PQ 2023의 자세한 내용은 PQ 2023의 공식홈페이지 또는 청강대 공연예술스쿨 인스타그램, 블로그, PQ 2023 한국학생관 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀