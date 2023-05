日편의점 김치에 ‘Chinese cabbage’…韓관광공사 “수정 요청”

▲ 서경덕 교수 인스타그램

일본의 대표 편의점인 세븐일레븐이 한국관광공사와 협업해 만든 ‘김치 3종’ 상품에 ‘Kimchi with Chinese Cabbage’라는 문구가 표기된 사실이 뒤늦게 전해졌다.23일 서경덕 성신여대 교수에 따르면 최근 일본의 대표 편의점인 세븐일레븐은 한국관광공사와 협업하여 ‘한국미식박람회’(한국 관련 식품을 세븐일레븐에서 판매하는 행사)를 개최했다.서 교수는 “여러 상품들 중에 배추 김치, 오이 김치, 참마 김치 등 3종의 김치가 함께 들어간 상품이 판매됐는데 영어 표현에 있어서 아쉬움이 좀 남는다”며 ‘Kimchi with Chinese Cabbage’ 문구를 지적했다.그는 “배추의 영문 표기가 ‘Chinese cabbage’인지라 사실 틀린 표현은 아니다”라면서도 “‘Kimchi cabbage’로 표기했다면 더 좋지 않았을까 한다”고 전했다.국제식품규격위원회(CODEX)는 ‘Kimchi cabbage’를 ‘김치용 배추’의 정식 명칭으로 인정한 바 있다. 국제 식품분류상 ‘Chinese cabbage’에 속해있던 국내산 배추가 2013년 ‘Kimchi cabbage’로 분리 등재된 것이다.따라서 김치의 재료로 사용되는 ‘배추’는 ‘Kimchi cabbage’로 표기하면 된다.서 교수는 “중국의 김치공정이 날로 심해지는 가운데, 한국관광공사가 협업을 한 것이라면 ‘Chinese cabbage’로 하기보단 ‘Kimchi cabbage’로 표현을 했다면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다”며 “공공기관이 앞장서서 김치의 올바른 표기를 위해 더욱더 노력해 주시길 당부드린다”고 덧붙였다.논란이 일자 관광공사 관계자는 뉴스1에 “행사 때 김밥 등 일본에도 유사한 음식이 있더라도 일본식 표현이 아닌 한국어 발음대로 음식명을 표기하도록 하는 등 노력했다”면서 “하지만 일본 세븐일레븐 측이 김치 제품을 설명하는 스티커에 대해선 공사 확인을 받지않고 일본의 외국어 표기법을 따라 영어로 제작했음을 뒤늦게 파악했다”고 해명했다.그러면서 “현재 ‘KIMCHI with KIMCHI Cabage’로 수정하도록 요청한 상황”이라며 “일본 세븐일레븐도 수정하겠다고 했으나 수정하고 전국 매장에 배포하는 데는 3~4주 정도 소요될 예정”이라고 전했다.아울러 “협업 행사가 22일자로 종료됐지만 행사 종료 후 일본 세븐일레븐이 판매하는 김치에도 KIMCHI with KIMCHI Cabage로 표기하기로 답변을 받았다”고 덧붙였다.김민지 기자