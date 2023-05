▲ 우정사업본부 제공

세계를 누비는 케이팝 스타 방탄소년단(BTS)의 지난 10년의 발자취를 담은 기념우표 10종 150만장이 발행된다.과학기술정보통신부 산하 우정사업본부는 다음달 13일 BTS 기념우표를 발행한다고 7일 밝혔다. 기념우표는 방탄소년단의 앨범 이미지를 선별한 것이다. ‘2 COOL 4 SKOOL’, ‘Skool Luv Affair’, ‘화양연화 pt.1’, ‘WINGS’, ‘YOU NEVER WALK ALONE’, ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’, ‘MAP OF THE SOUL : 7’, ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘Proof’ 등이 포함됐다. 기념우표와 함께 멤버들의 얼굴이 담긴 기념우표 패킷 25만 부도 판매한다.우정사업본부는 오는 22일부터 나흘 동안 인터넷우체국에서 사전 판매를 진행하며, 해외 팬들을 위한 온라인 사전 판매 서비스는 다음 달 1일 시작한다고 밝혔다. 가격은 기념우표 10종 구매 기준 7770원, 기념우표 패킷은 2만원이다.임병선 선임기ㅈ