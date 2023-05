기네스 팰트로 남세스러운 얘기할 때 18세 딸 애플은 ‘귀를 막자’

▲ 틱톡 영상 캡처

전 남편들과의 잠자리가 어떻고 저떻고 떠벌이는 엄마도 참 대단한데, 열여덟 살 딸도 시쳇말로 참 ‘쿨하다’.할리우드 스타보다 이제는 할 말 못 할 말 못 가리는 인플루언서로도 이름값을 떨치는 기네스 팰트로와 엄마를 똑닮은 딸 애플 마틴 얘기다. 애플은 팰트로가 세 번째 남편이자 밴드 ‘콜드 플레이’의 리더 크리스 마틴과의 사이에서 가진 딸이다.팰트로는 며칠 전 알렉스 쿠퍼(28)가 진행하는 코미디 팟캐스트 방송 ‘아빠에게 전화해요(Call Her Daddy)’와 인터뷰를 하면서 브래드 피트와 벤 애플렉의 잠자리를 비교해 듣는 이들을 놀랍고 민망하게 만들었다. 레오나르도 디캐프리오와의 교제 등 자신이 공식적으로 사귄 남정네가 무려 여덟이라고 당당히 밝히기도 했다.그런데 팰트로와 쿠퍼가 대담하는 내내 애플도 한 방에 함께 있어서 이 모든 내용을 듣고 있었다. 친아빠 크리스 마틴과의 결혼 얘기까지 다 듣고 있었다.애플은 이 팟캐스트의 틱톡 계정에 올라온 동영상에 등장하는데 제목이 ‘글자 그대로의 엄마가 콜 허 대디에 나올 때(When your literal mom goes on call her daddy)’였다. 애플은 한 구석에서 귀를 틀어막은 채 서 있고, 카메라는 이윽고 팰트로와 쿠퍼를 향하는데 쿠퍼가 두 팔을 번쩍 들어 환하게 웃는다.쿠퍼는 인스타그램에도 같은 영상을 올렸는데 “애플이 우리 쇼를 응원해주고 너네 엄마가 이번 에피소드에 출연해준 것에 감사드린다’고 설명을 붙였다.쿠퍼는 팰트로와 ‘F--k, Marry, Kill’ 게임도 했는데 애플렉과 피트, 그리고 마틴 중에 누구를 선택할지 묻는 것이었다. “좋아요. 명백히 나는 내게 일생의 사랑 덩이인 두 아이를 줬기 때문에 크리스 마틴과 결혼할 거에요. 다시 결혼한다면 그와 할 거에요.” 애플렉에게는 “죽이기 전에 신의 축복을” 빌 것이라고 했고 피트와는 잠자리를 할 것이라고 했다.팰트로는 자신의 팟캐스트 방송 굽(Goop)을 운영하며 여러 상품을 판매하는데 애플과 더불어 모델 일을 하고 있다. 일종의 사업 파트너인 셈이다.임병선 선임기자