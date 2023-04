SK임업-AFoCO, 동티모르 정부와 기후변화 대응 산림협력·탄소배출권 MOU 체결

▲ SK임업 제공

SK임업과 AFoCO(아시아산림협력 기구, Asian Forest Cooperation Organization)는 동티모르 농림수산부(Ministry of Agriculture and Fisheries of Timor-Leste)와 ‘기후변화 대응을 위한 산림협력을 위해 3자 간 업무협약(MOU)’을 체결했다고 28일 밝혔다.26일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 협약식에는 손대익 SK임업 대표, 박종호 AFoCO 사무총장, 페드로 도스 레이스 동티모르 농림수산부 장관이 참석했다.협약 당사자들은 동티모르 맹그로브 숲 복원을 통해 자연재해 피해를 줄이고 지속가능하고 수익성 높은 커피 생산을 통해 지역주민들의 생계 개선을 목적으로 맹그로브 및 커피 복원 사업을 3자 간 추진∙발굴하기로 합의했다.올해 3월 SK임업은 동티모르 산림청과 협력의향서(LoI)를 체결한 바 있다. 당시 양측은 동티모르의 산림 조성과 복원을 위한 신규조림, 재조림 및 산림황폐화 방지 등 사업 기회를 공동으로 추진 및 발굴하기로 합의했다.이번 협약은 기존 LoI에서 더 나아가 GCF(녹색기후기금, Green Climate Fund) 등 다양한 국제적 재원을 확보하여 동티모르의 역량 강화에 기여하고 정책 및 기술적으로 지원하는 것을 포함한다. 이는 맹그로브와 커피 복원 및 재조림 사업에 관한 상호협력을 다짐하고 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.맹그로브 복원은 나무와 토양에 탄소를 저장하여 국제 온실가스 감축에 기여한다. 이뿐만 아니라 맹그로브 숲은 바람과 파도 등 자연재해로부터 지역주민을 보호하며 어린 물고기의 은신처로 어획 생산량을 증대시킨다. 특히 맹그로브 숲은 다양한 수생 생물, 악어와 원숭이 등 보호종의 서식처로 생물다양성 보고이다. 또한 커피는 동티모르의 주요 수출품 중 하나로 커피 나무 식재는 자연생태계와 지역주민들에게 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.SK임업 관계자는 “이번 MOU는 국제사회에서 산림협력을 선도하는 아포코와의 3자 협약을 맺음으로써 기존 LoI를 이행하는 파트너쉽의 확대가 이뤄진 것이며 확대된 파트너쉽을 통해 GCF 등 국제 재원을 확보하여 지속가능한 맹그로브 숲 보전, 생계 수단으로써 커피 생산성 향상에 기여하는 등 탄소시장 진출 이상의 적응역량 강화에 기여할 것”이라고 전했다.온라인뉴스팀