바카라 X 한국 전통 민화의 만남… 콜라보레이션 전시 새달 21일까지 개최

▲ ‘메종 바카라 서울’ 제공

프랑스 브랜드 ‘바카라’가 한국 전통 민화와 만나 콜라보레이션 전시를 개최했다.이번 전시는 ‘Traditions in Harmony: Baccarat Reimagined in Korean Folk Art’로 열리며 지난 21일부터 5월 21일까지 ‘메종 바카라 서울’에서 열린다. 250여 년의 역사를 자랑하는 프랑스 브랜드 바카라와 한국 전통 민화의 전통성과 독보적인 아름다움을 자랑하는 콜라보레이션 전시다.특히 세계 3대 미술관 중 하나인 오스트리아 빈 미술관 박물관 벨트 뮤지엄에서 진행된 ‘책거리-나의 서재, 나의 자신(Chaekgeori: Our Shelves, Our Selves)’ 전시회에 참여했던 8명의 아티스트와 한국화 이성현 작가가 함께한다.아티스트들은 조선시대 서가나 현재의 장식장에 옛 물건과 현대 물건을 어우러져 놓고 그 사이에 영롱한 빛을 발하는 바카라 제품을 작품에 담아냈다. 조선시대 책거리를 모사한 작품부터 현대적으로 재해석한 작품까지 다채롭게 선보인다. 바카라와 책거리의 물건을 매개로 프랑스와 한국의 아름다운 예술과 문화를 융합해 표현했다.Clément Brunet-Moret 바카라 APAC CEO는 “바카라는 혁신과 창의성 증진이라는 사명 아래 예술가와 문화단체와의 관계 발전을 위해 전념하고 있으며 이번 협업은 바카라와 한국 전통 민화의 아름다움을 선보이고 새로운 세대의 예술가와 장인들에게 영감을 주는 플랫폼이 될 것이라 생각한다”고 전했다.현재 전시는 ‘메종 바카라 서울’에서 새달 21일까지 열릴 예정이며 ‘메종 바카라 서울’ 네이버 플레이스에서 전시 도슨트 투어 예약도 할 수 있다. 도슨트 투어 예약을 할 경우, 전시 작품이 담긴 엽서와 도록을 선착순으로 증정하고 2층 크리스탈 라운지 커피 20% 할인권 등 다양한 혜택도 제공할 계획이다.온라인뉴스팀