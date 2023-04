‘한미동맹 70년’ 尹 국빈방문…태극기·성조기 한쌍 나란히 [포착]

백악관 등 미 워싱턴 곳곳 태극기-성조기 나란히

美 당국자 “바이든, 확장억제 추가조치 약속”

▲ 21일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 백악관 아이젠하워 행정동 청사에 대형 태극기와 성조기가 나란히 걸려 있다. 2023.4.21 AP 연합뉴스

▲ 21일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 백악관 아이젠하워 행정동 청사 앞에서 한 근로자가 태극기를 실은 카트를 밀고 있다. 2023.4.22 AP 연합뉴스

▲ 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 앞두고 한미 간의 굳건한 안보동맹을 상징하는 현수막이 미국 워싱턴에 게시됐다고 22일 대통령실이 전했다. 사진은 미국 워싱턴의 매사추세츠가 주워싱턴 한국문화원 외벽에 설치된 한미 동맹 70년 기념 게시물. 1953년 미국 의장대와 2023년 대한민국 의장대가 각각 성조기와 태극기를 들고 나란히 서 있는 모습이다. 2023.4.22 대통령실 제공

▲ 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령-연합뉴스

미국이 윤석열 대통령 국빈맞이 준비에 한창이다. 한미동맹 70주년에 맞춰 이뤄지는 윤 대통령의 이번 국빈 방문을 앞두고 워싱턴D.C. 곳곳에는 대형 태극기와 성조기를 내걸었다.미국은 21일 백악관 업무용 건물인 아이젠하워 행정동 건물에 태극기와 성조기 한쌍을 게양했다. 현지언론은 워싱턴 주요 도로에도 태극기와 성조기가 나란히 걸리는 등 국빈맞이 분위기가 한층 무르익고 있다고 전했다.앞서 김태효 국가안보실 1차장은 용산 대통령실 청사에서 기자들에게 “미측은 동맹 70주년이라는 뜻깊은 해에 이뤄지는 윤대통령의 성공적 방미를 고대하고 있다”며 “정성껏 예우를 다해 윤통 내외분을 맞이할 준비를 하고 있다고 미국 측에서 알려왔다”고 전한 바 있다.주 워싱턴 한국문화원에도 한미동맹 상징물이 설치됐다.대통령실은 22일 ‘한미동맹 70주년-함께 갑니다’(70th year of the ROK-US alliance-We go together)라는 주제로 만든 앰비언트 광고물을 게시했다고 밝혔다.앰비언트 광고는 환경 혹은 장소적인 특징을 미디어로 활용하는 방식의 광고다.1953년 미국 의장대와 2023년 대한민국 의장대가 각각 한미 양국의 국기를 나란히 들고 서 있는 상징물은 일명 ‘대사관 거리’로 불리는 매사추세츠 가에 위치한 주 워싱턴 한국문화원 외벽에 설치됐다.해당 게시물은 70년 한미동맹의 오늘을 있게 해준 인물들에 감사와 존경을 표하고, 굳건한 동맹관계를 재확인해 동맹의 가치를 미래 세대에게 전해주고자 하는 메시지를 담고 있다고 대통령실은 설명했다.워싱턴DC 로건 서클에 위치한 구(舊) 대한제국 공사관 앞뜰에도 이와 비슷한 형식의 스탠드형 게시물이 설치됐다.구 대한제국 공사관은 1889년 2월부터 16년 동안 공사관으로 사용되었던 곳으로 당시 재외 공사관으로는 유일하게 단독 건물이었고, 현재까지 원형이 그대로 남아 있는 유일한 공사관 건물이기도 하다.대통령실 관계자는 “한국과 미국 국민들이 안보동맹이자 가치동맹인 한미동맹이 걸어온 지난 70년의 의미를 되새기고 미래의 비전을 함께 생각해보자는 취지에서 기획했다”면서, “태극기와 성조기를 받들고 나란히 서 있는 양국 군인들을 통해 동맹의 소중함을 느낄 수 있는 친근한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.윤 대통령은 부인 김건희 여사와 함께 오는 24일부터 29일까지 미국을 국빈으로 방문한다. 우리 대통령의 미국 국빈 방문은 이명박 전 대통령에 이어 12년 만이다.윤 대통령과 부인 김건희 여사는 워싱턴D.C.와 보스턴을 차례로 방문해 한미 정상회담, 미 상·하원 합동의회 연설, 하버드대 정책연설 등 다양한 일정을 소화할 예정이다. 122개사로 구성된 대규모 경제 사절단도 동행해 ‘원팀’ 세일즈외교에 나선다.이번 방문은 한미동맹 70주년에 맞춰 이뤄지는 만큼 한미 양 정상은 한미 동맹의 역사를 돌아보고 더욱 공고해진, 미래를 준비하는 미래동맹의 방향을 논의할 예정이다.특히 조 바이든 미국 대통령은 이번 정상회담에서 실질적인 북핵 억제를 약속할 것으로 알려졌다.로이터통신은 21일 현지 고위당국자를 인용, 바이든 대통령이 내주 예정된 회담에서 북한의 핵 공격에 대응하기 위한 확장억제에 대한 공약을 강조하기 위해 충분한 조치를 약속할 것이라고 보도했다.이 당국자는 “현재 한국 당국자들과 대중의 기대 및 확장억제 약속의 현실 모두를 충족할 수 있는 충분한 조치를 취하기 위해 강도높게 협력하고 있다”고 말했다. 또 한국을 포함해 상당수의 인도·태평양 국가들이 엄중한 안보 현실에도 자체 핵개발을 선택하는 대신 미국의 핵 우산을 택한 것은 큰 성과 가운데 하나라고 강조했다.그는 “한국에 대한 확장 억제 공약은 매우 분명하다는 점을 강조해 왔다”며 “바이든 대통령은 이를 부각하기 위해 충분한 조치를 취할 것이고, 북한의 공격을 받는다 하더라도 한국에 대한 지지 공약에는 어떤 의심의 여지도 없다는 점을 분명히 할 것”이라고 덧붙였다.이 당국자는 또 바이든 대통령이 회담에서 한국 정부에 미국에 대한 투자도 요청할 것이라고 전했다.2024년 재선 도전을 코앞에 두고 있는 바이든 대통령은 삼성을 비롯한 현대차 등 한국 대기업의 미국에 대한 대규모 투자를 자신의 경제 분야 주요 성과로 지속적으로 강조해 왔다.이 당국자는 “한미 정상회담에서는 북한 인권 문제에 대한 논의도 이뤄질 것으로 보인다”며 “북한은 이전보다 한층 더 중국과 긴밀하게 보조를 맞추고 있는 것 같다”고 언급했다.바이든 대통령은 또 이번 회담에서 한일 관계개선에 있어 윤 대통령의 노력에 감사의 뜻을 전하고 우크라이나 지원 가능성과 관련해 한국 정부가 추가 조치를 취할 경우 환영 입장도 전달할 방침이다.윤 대통령은 앞서 로이터 인터뷰에서 우크라이나 무기 지원 논의에 대해 “현재 준비되고 있지 않다”면서도 “회담장에 앉을 때 무슨 주제로 무슨 말씀을 할지는 정해놓지 않는다”고 여지를 둔 바 있다.권윤희 기자