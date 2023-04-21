■YTN △디지털센터장 임장혁△2TV국장 박영진△디지털센터 디지털1에디터 김선중△디지털센터 디지털2에디터 김재형△디지털센터 디지털3에디터 이대건△보도국 통일외교안보부장(YTN남북교류추진단장 겸임) 김준영△보도국 사회1부장 정유신△보도국 사회2부장 홍선기△보도국 문화생활과학부장 김잔디△보도국 편집1부장 이승민△보도국 편집2부장 이정미△보도국 편집3부장 이승윤△보도국 편집4부장 구수본△보도국 영상기획팀장 이동규△보도국 영상취재1부장 박정호△보도국 영상편집부장 한경희△보도국 영상아카이브팀장 최영욱△디지털센터 디지털전략팀장 이다솜△디지털센터 브랜디드팀장 정원호△디지털센터 온라인이슈팀장 육지혜△미디어사업국 매체협력팀장 오승엽△미디어사업국 총괄사업팀장 장훈희△기술국 송출기술부장 한철욱△2TV국 편성기획팀장 임상호△글로벌센터 글로벌기획팀장 정철민△디지털센터 디지털뉴스팀장 장아영△디지털센터 디지털제작팀장 김웅래△디지털센터 콘텐츠기획팀장 김현미
■다올투자증권 ◇부문대표 선임 △S&T부문대표 부사장 이선범 ◇본부장 선임 △전략투자본부장 상무보 김준영