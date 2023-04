딸 주애와 함께 우주개발국 시찰하는 김정은[포토多이슈-화보]

▲ 북한 김정은, ‘국가우주개발국’ 현지지도…딸 주애 동행

북한 김정은, ‘국가우주개발국’ 현지지도…딸 주애 동행 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 18일 국가우주개발국을 현지지도했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 공개된 사진을 보면 김 위원장의 딸 주애도 함께 참석한 모습이 확인됐다. 2023.4.19 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr (끝)