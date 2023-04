RM이 추천 ‘…떡볶이는 먹고 싶어’ “영국 등에서 10만부 팔려”

▲ 블룸스버리 제공

백세희 작가의 베스트셀러 에세이 ‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’가 영국에 소개된 지 반년 만에 10만부가 팔렸고, 속편 판권까지 팔렸다고 BC에이전시가 11일 밝혔다.수출 계약을 이끈 BC에이전시에 따르면 이 책은 지난해 6월 중순 원제목 그대로 영어로 옮긴 ‘I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki’로 영국에서 출간됐다. 판권은 해리포터 시리즈로 유명한 영국 출판사 블룸스버리가 사들였는데 블룸스버리는 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 이 책을 인상깊게 읽었다는 점을 마케팅 포인트로 내세웠는데 이것이 통한 것으로 보인다.BC에이전시 관계자는 “지난해 6월 23일 출간돼 그해 연말까지 6개월간 10만부 가량 판매됐다고 블룸스버리로부터 전해 들었다”며 “종이책과 전자책 등을 포함한 숫자”라고 말했다. 이 책은 영국을 포함해 독일, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 폴란드 등 17개국에 판매됐다. 또한 프랑스, 터키와의 판권 계약도 진행 중이다.블룸스버리는 1권의 인기에 힘입어 후속작 ‘죽고 싶지만 떡볶이가 먹고 싶어 2’의 계약도 완료했다고 BC에이전시는 전했다.‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’는 저자가 정신과 전문의 상담을 통해 우울증 치료를 받으면서 느낀 감정을 사실적으로 표현해 주목받았다. 케이팝을 비롯한 한류에 대한 세계적 관심과 우울증에 대한 저자의 솔직한 감정 표현이 인기 요인으로 분석된다. 지난 2018년 출간돼 국내에서만 종이책 기준 50만부가 팔렸다. 이 책을 출간한 김상흔 흔출판사 대표는 “RM이 읽었다고 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 것이 한국에서의 판매 호조로 나타난 적이 있는데, 해외에서도 그런 부분이 인기에 한몫 한 것 같다”고 말했다.한편 블룸스버리는 황보름의 소설 ‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’ 판권 계약을 체결했다. 이 소설은 올해 하반기 영국에서 번역 출간될 예정이다.임병선 선임기자