IAS, ‘2023 스마트공장&자동화산업전’서 canias4.0 테크놀로지 선보여

▲ IAS 제공

IAS(Industrial application Software)는 최근 서울에서 개최된 대규모 IT 전시회 ‘2023 스마트공장&자동화산업전’에 참가해 IAS의 올인원 솔루션인 canias4.0 테크놀로지를 공개했다고 10일 밝혔다.‘Ready for the future’라는 슬로건 하에 공개된 이번 솔루션은 제4차 산업혁명의 성공을 위한 핵심기술을 바탕으로, ERP, IoT, 빅데이터와 AI의 최신 기술 개발 동향을 강조하고 있으며 대기업뿐만 아니라 중소기업의 특정 요구에 맞춘 유연한 맞춤형 ERP 시스템을 제공한다.함께 공개된 caniasERP 최신 버전인 9.03은 기존 프로세스를 최적화하는 것과 더불어 신규 프로세스를 적용해 제4차 산업혁명으로 전환 중인 다양한 기업들에게 더 나은 기회를 제공할 수 있다고 전했다.함께 소개한 IAS의 canias4.0-ERP는 디지털 변화를 추구하는 기업들이 기업의 유연성과 비용 효율성을 달성할 수 있도록 설계됐고, 이를 위해 적절한 IoT 도구와 ERP 시스템을 포괄적으로 통합해 기업들의 공통 목표인 프로세스 최적화를 달성할 수 있다고 밝혔다.이 과정에서 예상치 못한 다운타임을 피하는 것과 더불어 새로운 가능성을 창출할 수 있으며 생산과정에 통합된 IoT를 통해 스마트 팩토리 달성과 제4차 산업혁명으로의 발전을 가능케한다고 덧붙였다. 함께 달성할 수 있는 에너지 효율성과 법적 요구 사항 준수, 생산량 증대 등의 효과는 덤이다.IAS 관계자는 “제4차 산업혁명은 충분한 검증시간을 가지고 체계적인 계획을 세우는 것이 시작”이라며 “canias4.0 테크놀로지는 기존에 존재하던 프로세스를 더욱 최적화하고 신규 프로세스를 테스트할 수 있게 하여 성공적인 전환을 보장하게 된다”고 말했다.온라인뉴스팀