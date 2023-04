성인물 배우 입막음 ‘머그샷’ 찍히는 트럼프…“마녀사냥” 보수층 결집 [월드뷰]

▲ New York newspapers are displayed at a newsstand following former U.S. President Donald Trump‘s indictment in New York

도널드 트럼프 전 미국 대통령 기소 다음날인 31일(현지시간) 뉴욕 가판대에 신문이 진열되어 있다. 맨해튼 대배심은 지난달 30일(현지시간) 성인물 배우와의 성관계 입막음을 위한 돈을 건네며 회계 문건을 조작한 혐의로 트럼프 전 대통령을 전격 기소했다. 2023.3.31 로이터 연합뉴스