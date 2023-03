“11살에 27살과 키스신, 엄마도 안 도와줘” 아역 출신 성착취 폭로…美 잇단 잡음

▲ Time‘s Second Annual Women of the Year Gala

8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 포시즌스 호텔에서 열린 타임지 올해의 여성 갈라에 참석한 배우 브룩 쉴즈. 2023.3.8 AP 연합뉴스