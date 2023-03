러시아, 미국 보란 듯…흑해 美드론 격추 조종사에 훈장 수여

▲ Russian fighter pilots decorated for downing US drone

22일(현지시간) 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 크림반도 서쪽 흑해 상공에서 미국 무인정찰기 MQ-9를 추락시킨 공로를 인정, 수호이(Su)-27 전투기 조종사 세르게이 포포프 소령에게 용기훈장(Orders of Courage)을 수여하고 있다. 2023.3.23 러시아 국방부