▲ 강원 강릉시가 세계합창대회 붐업을 위해 연 ‘Sing Together, K-Voice’. 강릉시 제공

강원 강릉시가 100일 앞으로 다가온 세계합창대회(7월 3~13일)에 대한 국내외 홍보를 강화하며 붐업에 나선다.강릉시는 ‘Sing Together, K-Voice’ 수상자들이 출연하는 특별콘서트를 다음 달 22일 강릉TG홀에서 개최한다고 23일 밝혔다. ‘Sing Together, K-Voice’는 강릉시가 세계합창대회에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 지난달부터 강릉과 서울, 부산, 광주 등 대도시를 순회하며 열고 있는 경연대회이다. ‘Sing Together, K-Voice’는 26일 대전을 끝으로 막을 내린다.강릉시는 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판 광고로 세계합창대회를 홍보하고, 한국철도공사와 함께 전국 주요 기차역에서 합창 버스킹도 가질 계획이다.강릉 경포 벚꽃축제, 강릉 단오제, 진해 군항제 등 대형 축제와 연계한 온라인 홍보도 펼친다.강릉시 관계자는 “대회 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 대회 진행 상황과 국내 합창단을 소개하며 대회에 관한 관심과 흥미를 불러일으킬 것”이라고 말했다.강릉 김정호 기자