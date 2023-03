‘미국과 함께 한 독립운동’…주한 미군기지 기획전시

▲ 한국광복군 제2지대 간부들과 OSS 대원들의 한미합작 기념사진

한국광복군 제2지대 간부들과 OSS 대원들의 한미합작 기념사진 (1945.9.3). 독립기념관 제공

독립기념관은 한미동맹 70주년을 기념해 오산과 평택 미군기지 내에서 주한미군을 대상으로 ‘미국과 함께 한 독립운동(Korean’s Independence Movement with the United States)‘ 기획 전시를 진행한다고 20일 밝혔다. 독립기념관이 주한 미군부대 내에서 기획전시를 개최하는 것은 이번이 처음이다.5월까지 2부로 나눠 진행되는 기획전시는 1941년 미일전쟁 발발부터 1945년 광복 전후까지 전개된 1940년대 한미군사합작을 주제로 열린다.1부 전시에서는 한국광복군과 OSS(Office of Strategic Services)의 군사 합작과 독수리 작전(Eagle Project)을 소개하고, OSS훈련 미국 측 책임자였던 클라이드 싸전트(Clyde B. Sargent) 대위의 아들이 2021년 독립기념관에 제공해 국내에 최초로 공개된 독수리작전 희귀 사진자료 등이 전시된다.제2부는 미국 OSS본부가 전개한 냅코작전(NAPKO Project)을 비롯해 미국의 대일항전에 활약한 한인들을 소개하며, 당시 작전에 참여한 19명의 한국인 비밀요원, 독립운동가 안창호 선생의 장녀이자 미 해군에 입대한 첫 아시아계 여성장교 안수산(Susan Ahn Cuddy) 선생 관계 자료 등이 소개된다.독립기념관 관계자는 “이번 전시를 통해 제2차 세계대전 당시 한미 양국이 연합해 대일공동항전을 추진했고 많은 한국인들이 미국과 함께 일제에 항전했다는 사실을 알릴 계획”이라며 “한미동맹 70주년을 맞아 한미 양국의 우호와 협력을 공고히 하는 토대가 되기를 기대한다”고 말했다.천안 이종익 기자