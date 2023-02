州정부까지 ‘각개 공략’… 글로벌 기업 빨아들이는 ‘블랙홀 미국’

▲ FILE PHOTO: U.S. President Biden visits the Detroit Auto Show in Detroit, Michigan

북미산 최종 조립 전기차에만 최대 7500달러(약 973만원)의 세액공제를 해 주는 인플레이션감축법(IRA) 조항을 충족하기 위해 현대차에 이어 도요타도 미국 내에 전기차 전용 공장을 짓기로 했다. 사진은 조 바이든 미국 대통령이 지난해 9월 미시간주 디트로이트에서 열린 ‘북미 오토쇼’에 참석해 쉐보레 콜벳 Z06을 시승하는 모습. 서울신문 DB