푸틴 “시진핑 기다린다”…왕이 “중러, 태산처럼 안정적”

▲ Russian President Putin meets with Chinese State Councillor Wang YiRussia‘s President Vladimir Putin (background) and Chinese State Councillor Wang Yi (L), director of the Office of the Central For..

22일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원과 회담하고 있다. 2023.2.22 TASS 연합뉴스