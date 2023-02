北 김정은 볼 쓰다듬는 딸 김주애..통일부 “모든 가능성 열어두고 주시”

▲ 김정은 얼굴 어루만지는 딸 김주애

김정은 얼굴 어루만지는 딸 김주애 (서울=연합뉴스) 조선중앙TV는 9일 전날 밤 열린 인민군 창건일(건군절) 75주년 기념 열병식을 녹화중계했다. 사진은 열병식 본행사에서 딸 김주애가 아버지 김정은 국무위원장의 얼굴을 만지자 흡족해 하는 모습. 2023.2.9 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr (끝)