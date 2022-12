[포토多이슈] 달을 향한 인류의 위대한 재도약

▲ 12월 11일: 2022년 12월 11일 미 항공우주국(NASA)의 오리온 캡슐이 우주비행사 아르테미스 1세 문 미션에 성공한 후 추락하기 전, 미 해군 항공대원들이 잔해와 이물질을 검사하기 위해 미 포틀랜드의 비행갑판을 걷고 있다.멕시코 바하 캘리포니아 해안에서 떨어진 바다 오리온 우주선은 26일간의 임무를 통해 달에 갔다가 돌아오는 역사적인 시험 비행을 마쳤는데, 이는 NASA 우주비행사들이 마지막으로 달에 착륙한 아폴로 17호의 50주년과 일치한다. (Pool photo by Mario Tama/Getty Images) (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)/2022-12-12