포니쿠페 닮은 현대차 ‘N 비전 74’ 英탑기어 선정 ‘올해의 인기 車’ 선정

기아는 ‘올해의 자동차 회사’로

▲ 현대차 수소 하이브리드 롤링랩 N 비전 74

영국의 유력 자동차 매체 탑기어 매거진이 현대자동차의 과거 ‘포니쿠페’에서 영감을 받아 제작된 ‘N 비전 74’(사진)를 ‘올해의 인기 차량’으로, 기아를 ‘올해의 자동차 회사’로 각각 선정했다고 현대차그룹이 1일 밝혔다.‘올해의 인기 차량’은 영어로 ‘Instant Icon Award’인데, 세간의 뜨거운 관심을 얻어 인기가 급부상한 자동차를 뜻한다. 지난 7월 공개된 N 비전 74는 수소 하이브리드 롤링랩(움직이는 연구소라는 뜻) 차량으로 현대차그룹의 전동화 두 축인 배터리전기차(BEV)와 수소연료전지전기차(FCEV)가 혼합된 형태의 하이브리드 시스템이 탑재됐다. 공개됐을 때 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 큰 화제가 됐었다.탑기어 측은 선정 이유에 대해 “N 비전 74를 통해 현대자동차의 과거 디자인과 미래 고성능 차량 개발에 대한 추진력을 엿볼 수 있었다”며 “한국 자동차 브랜드의 자신감을 보여줬다”고 밝혔다.기아는 유럽에서 ‘EV6 GT’를 비롯한 다양한 친환경 모델을 출시하며 성공적인 시장 반응을 이끌었다는 평가를 받았다. 유럽에서 선전하고 있는 신형 ‘스포티지’와 ‘니로’는 뛰어난 디자인과 함께 하이브리드 등 친환경 라인업도 갖추고 있다.잭 릭스 BBC 탑기어 편집장은 “유럽 시장의 경기 침체에도 최근 기아가 보여주고 있는 상승세가 놀라울 정도”리며 “신형 스포티지는 경쟁차 대비 우수한 성능을, 신형 니로는 개성있는 디자인과 다양한 친환경차 라인업으로 경쟁력을 갖췄다”고 말했다. 덧붙여 “기아는 전동화 시대에도 자동차 시장을 이끄는 브랜드로 자리매김할 것”이라고 강조했다.기아는 플랜 S 전략을 통해 2027년까지 14개의 전기차 모델 라인업을 포함한 지속가능성에 대한 목표를 발표한 바 있다. 이에 따라 지난해 EV6를, 올해 니로 EV와 EV6 GT를 출시했다.지난해에도 현대차그룹은 탑기어 어워즈에서 3개 부문을 수상했다. 올해의 자동차회사(Manufacturer of the year)에 현대차가, 올해의 차(Car of the Year)에 ‘i20 N’이 선정됐으며, 기아 ‘EV6’는 올해의 크로스오버(Crossover of the Year)에 이름을 올렸다.한편, BBC 탑기어 매거진은 1993년 창간한 영국 4대 자동차 전문지다. 일반 소비자 대상 신차 및 경쟁모델 비교 평가, 시승기, 차량 구매 정보 등을 제공해오고 있다.오경진 기자