北 “울산 앞 공해상에 전략순항미사일”…합참 “사실과 다르다”

▲ 북한 총참모부 “2~5일 군사작전 단행…무자비하게 대응할것”



(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한군은 7일 한미 연합공중훈련 ‘비질런트 스톰’에 대응해 지난 2일부터 5일까지 나흘간 대남 군사 작전을 진행했다면서 앞으로도 압도적인 실천적 군사 조치들로 대응해 나가겠다고 밝혔다.

북한군 총참모부는 “엄중한 상황에 대처한 철저하고 견결한 대응 의지와 공화국 무력의 군사적 능력에 대한 뚜렷한 자신감을 시위하고 우리 장병들의 단호한 보복 의지에 필승의 신심을 더해주기 위하여 11월 2일부터 5일까지 대응 군사작전을 단행했다”고 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했다. 2022.11.7

