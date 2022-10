‘김치용 배추’ 구글 번역에서 ‘Chinese’ 빠졌다…서경덕 “중국 ‘김치공정’ 맞설 것”

▲ 구글 번역기 시정 전(왼쪽)과 시정후 결과. 구글번역기 캡처

▲ 서경덕 인스타그램

전 세계 수십억명이 사용하는 구글 번역기에서 ‘김치용 배추’를 검색하면 ‘Chinese cabbage for Kimchi’(김치를 위한 중국 배추)로 번역돼 논란이 인 것과 관련해 구글이 ‘Chinese’ 단어를 삭제했다.19일 서 교수는 자신의 인스타그램에 “최근 전 세계인들이 가장 많이 사용하는 구글 번역기에서 ‘김치용 배추’를 영어로 번역하면 ‘Chinese cabbage for Kimchi’로 결과가 나와 큰 논란이 됐다”면서 “많은 네티즌들과 함께 구글 측에 항의해 ‘Chinese’를 뺀 ‘cabbage to make kimchi’로 수정이 됐다”고 밝혔다.그러면서도 서 교수는 “‘Kimchi cabbage’로 정확하게 바뀌지 않은 것은 좀 아쉬움이 남는다”고 전했다.국제식품규격위원회(CODEX)는 ’Kimchi cabbage‘를 ’김치용 배추‘의 정식 명칭으로 인정했다. 국제 식품분류상 ’Chinese cabbage‘에 속해있던 국내산 배추가 2013년 ’Kimchi cabbage‘로 분리 등재된 것이다.이번 구글 측의 대응과 별개로 서 교수는 “현재 구글 번역기에서는 ‘김치’와 ‘kimchi’를 중국어로 번역하면 간체 및 번체 모두 ‘파오차이’(泡菜)로 결과가 나온다”고 지적했다. 파오차이는 쓰촨성의 절임 김치를 뜻한다.서 교수는 “파오차이가 아닌 우리 정부가 지정한 신치(辛奇)로 시정해 달라고 지속해서 항의할 것”이라며 “누리꾼들의 적극적인 동참이 필요하다”고 요청했다.그러면서 “구글 번역기에서 ‘파오차이’(泡菜) 결과를 확인하면, 우측 하단에 있는 ‘번역 평가’를 클릭한 후, ‘수정 제안하기’를 들어가 ‘泡菜’를 지우고 ‘辛奇’로 바꿔달라”고 부탁했다.서 교수는 “중국의 ‘김치공정’에 당당히 맞서기 위해선, 이런 기본적인 김치의 표기 및 번역부터 올바르게 고치는 것이 매우 중요하다”면서 “다함께 또 힘을 모아 보자”고 독려했다.김민지 기자