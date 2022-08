이준석, 디즈니 노래로 잇따라 심경 표현…이번엔 ‘하쿠나 마타타’

▲ 국민의힘 이준석 전 대표가 17일 서울남부지방법원에서 열린 당 비상대책위원회 효력정지 가처분 신청 사건의 심문을 마친 후 법원을 빠져나와 기자들의 질문을 받고있다. 2022.08.17 국회사진기자단

▲ 이준석 국민의힘 전 대표 페이스북. 2022.08.21

당 중앙윤리위원회로부터 추가 징계 가능성을 받고 있는 이준석 국민의힘 전 대표가 자신의 페이스북을 통해 디즈니 만화영화 ‘라이온 킹’의 주제곡인 ‘하쿠나 마타타(Hakuna Matata)’를 언급했다. 이 전 대표는 이전에도 디즈니 만화영화 주제곡을 공유하며 자신의 심경을 에둘러 표현했다.이 전 대표는 21일 자신의 페이스북을 통해 하쿠나 마타타의 가사 해석 영상을 공유하고 “스카에게”라며 가사를 적었다. 하쿠나 마타타는 긍정적으로 세상을 바라보자는 의미를 담은 노래다. 대중 사이에서도 걱정을 버리자는 뜻으로 불린다. 스카는 사자의 왕 자리를 노려, 극중 주인공 심바의 아버지를 살해한 적이다.해당 영상에는 22일 이 전 대표를 응원하는 댓글이 다수 눈에 띈다. “어려움까지 즐기자. 이 대표와 함께 한다”, “이준석이 정상의 반열에 설 때까지” 등 그의 페이스북 게시물을 타고 지지자들이 유입된 모양새다.앞서 이 전 대표는 지난 18일에도 자신의 페이스북에 디즈니 실사 영화 알라딘의 주제곡 ‘스피치리스(Speechless)’를 공유했다.그는 이 게시물에 “글을 쓰며 듣는 오늘의 노동요”라며 “이 노래는 뮤직비디오보다 영화 속 장면이 더 낫다. 저는 카페트는 아니고 전기차를 타지만 어쨌든 알라딘의 결말은 새로운 세상(a Whole New World)다”라고 적었다.지난달 29일에는 ‘노트르담의 꼽추’ 주제곡 ‘썸데이(Someday)’ 한국어 버전 영상을 공유했다. 당시 이 글에는 “영혼이 없는 그 섬의 사람들에게 바친다”고 적었다. 이 노래는 엔딩 크레딧에 등장하는 곡이다. 미래는 더 나아지길 바란다는 메시지를 담았다.지난달 8일에는 ‘포카혼타스’ 주제곡 ‘바람의 빛깔(Colors of the Wind)’ 한국어 버전 영상을 별다른 설명없이 게재했다. 당시는 당원권 6개월 정지 중징계를 받은 후였다. 이 노래는 극중 편견을 가지지 말라고 당부하는 장면서 쓰였다.강민혜 기자