‘비상방역전’ 임무 바치고 귀대하는 북한 인민군

▲ ‘비상방역전’ 종료에 귀대하는 북한 군의관들

북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 평양의 비상방역 작업에 투입됐다가 임무를 마치고 귀대하는 인민군의 모습을 대대적으로 보도했다. 신문은 “당 중앙의 별동대, 혁명군의들을 수도 시민들은 영원히 잊지 않을 것”이라고 강조했다. 2022. 8. 16 평양 노동신문=뉴스1





[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited]

rodongphoto@news1.kr