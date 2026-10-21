“화산학의 교과서를 만난다”… 수월봉 지질트레일 24일 개막

25일까지 수월봉·차귀도 일대서 개최

지질해설사·생태 전문가와 걷는 탐방

해녀 공연·지질자원 체험·마을 장터도

이미지 확대 유네스코 세계지질공원 대표 명소로 꼽히는 수월봉 지질트레일 행사가 24일부터 25일까지 한경면 수월봉과 차귀도 일대에서 펼쳐진다. 사진은 차귀도 전경. 제주도 제공

세줄 요약 수월봉·차귀도 지질트레일 24~25일 개최

1만8000년 전 화산 지층과 해녀 문화 탐방

지질해설·전문가 동행·공연·체험 운영

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1만 8000년 전 화산활동이 빚어낸 제주의 독특한 지층을 따라 걷고, 해녀 문화와 마을 이야기를 만나는 지질 탐방 행사가 제주에서 열린다.제주도 세계유산본부는 오는 24~25일 제주시 한경면 수월봉과 차귀도 일대에서 ‘제15회 수월봉 지질트레일’을 개최한다고 21일 밝혔다.수월봉은 약 1만 8000년 전 형성된 수성 화산체로, 화산쇄설층의 지층 단면이 생생하게 드러나 있어 유네스코 세계지질공원 대표 명소로 꼽힌다. 화산활동의 흔적을 가까이에서 관찰할 수 있는 지질유산인 동시에 주변 마을의 역사와 문화가 어우러진 도보 여행길이기도 하다.이번 행사는 수월봉의 지질학적 가치뿐 아니라 주변 마을의 역사와 문화, 생태자원을 함께 알리고 지질관광을 활성화하기 위해 마련됐다. 참가자들은 수월봉 일대 A코스와 차귀도 B코스를 걸으며 제주의 자연이 빚어낸 지형과 그 속에 담긴 이야기를 만날 수 있다.수월봉 A코스는 해경파출소에서 출발해 녹고의 눈물과 갱도진지, 화산재 지층과 화산탄, 수월봉 정상을 거쳐 엉알과 검은 모래 해변, 해녀의 집으로 이어진다. 차귀도 B코스에서는 장군바위와 차귀도 등대, 섬의 지질·식생·동물 등을 살펴볼 수 있다.지질공원 해설사와 전문가가 동행하는 탐방 프로그램도 운영된다. 지질해설은 이틀간 오전 10시와 10시 30분, 오후 1시와 2시 등 하루 4회 진행하며, 회당 참가 인원은 20명이다. 생태 전문가와 함께하는 탐방은 하루 한 차례 오후 2시 30분에 열리며 회당 25명이 참여할 수 있다.전문가 동행 탐방에는 24일 생태작가 이성권씨, 25일 김완병 제주학연구센터장이 참여한다. 차귀도에는 지질공원 해설사가 주요 지점에 배치돼 방문객에게 현장 해설을 제공한다. 다만 차귀도는 개별적으로 선박을 예약해 방문해야 하며, 기상과 해상 상황에 따라 운영 일정이 바뀔 수 있다.개막식은 24일 오전 11시 고산리 해녀공연단의 물허벅 공연과 한경 하모니 공연으로 시작한다. 행사장 주변에서는 이니셜 열쇠고리와 해녀의 물질 도구인 테왁을 활용한 열쇠고리 만들기 등 체험 프로그램이 오전 10시부터 오후 4시까지 운영된다.지질자원을 활용한 지역 브랜드 상품을 소개하는 지오브랜드 홍보 부스와 제주도 생물권보전지역·지질공원 홍보관도 마련된다. 지역 주민들이 직접 참여하는 농·특산물 판매장과 먹거리 장터를 통해 지역 소득 창출과 관광객 유입 효과도 도모한다.문화 공연은 이틀간 모두 5차례 펼쳐진다. 첫날에는 한경 하모니와 고산리 해녀공연단이 무대에 오르고, 25일에는 푸아올레나와 클래지팝콘, 더블랜드가 공연을 선보인다.김형은 제주도 세계유산본부장은 “수월봉은 지구과학적 가치가 뛰어난 세계적인 지질 명소”라며 “행사장을 찾아 자연이 빚어낸 풍경과 다양한 지층을 관찰하고 제주의 자연과 문화를 함께 경험하길 바란다”고 말했다.탐방 프로그램은 네이버 폼(https://naver.me/GprA6u7h)이나 전화(064-750-2291·2540·2543)로 사전 예약할 수 있으며, 행사 당일 현장 신청도 가능하다.제주 강동삼 기자