올가을엔 ‘달리기 여행’ 어떠세요…‘넥스트 런 트래블 페스타’

세줄 요약 러닝 대회와 여행 결합한 체류형 관광 행사 출범

전주·경주 대회 연계한 숙박 패키지와 체험 운영

지역에 오래 머무는 런트립 확산과 할인 혜택 제공

이미지 확대 ‘넥스트 런 트래블 페스타’ 이미지. 한국관광공사 제공

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문화체육관광부와 한국관광공사가 러닝 대회와 여행을 결합한 ‘넥스트 런 트래블 페스타’를 연다. 올해 처음 진행하는 페스타는 유튜브 채널 ‘션과 함께’와 공동으로 추진하는 ‘R1 2026 전주(10월 17~18일)’, 유니버설 대표 캐릭터 ‘월리’를 내세운 ‘보문 나이트런 with 월리(10월 31일부터 11월 1일)’와 함께한다.관광공사는 대회 참가자들이 대회 전후 지역에 머물며 여행할 수 있도록 숙박과 참가권을 결합한 패키지를 구성해 할인된 가격으로 선보인다. 참가자들에게 걸맞은 휴식형 프로그램 등 참가자 맞춤형 즐길 거리를 마련해 러닝을 매개로 직접 지역을 둘러보고 체험할 수 있도록 할 계획이다.각 대회에서는 행사 거점 ‘넥스트 런 허브’를 중심으로 다양한 프로그램이 펼쳐진다. ‘R1 2026 전주’ 대회 현장에서는 ▲국가대표 코치와 함께하는 ‘몸풀기 러닝’ ▲러너 셰프의 ‘카보로딩 다이닝 쿠킹쇼’ ▲전주 도심 ‘리커버리투어’ 등 다채로운 체험 행사가 운영된다.‘보문 나이트런 with 월리’ 대회에서는 ▲월리와 함께하는 경주 스탬프 투어 ▲대회 종료 후 온천에서 휴식하는 ‘24시 노 체크인 트립(NO CHECK-IN TRIP)’ 등을 진행한다. 아울러 러너들에게 패키지로 제공되는 스탬프 투어북은 관광지 곳곳에서 ‘월리를 찾아’ 스탬프를 모으는 미션형 이벤트로 지역 관광의 재미를 더할 예정이다.페스타 여행 프로그램 신청 등 관련 세부 정보는 공사 대한민국 구석구석 여행상품 홍보관과 롯데온 내 ‘NEXT RUN’ 자체 페이지에서 확인할 수 있다. 박정웅 관광공사 국민관광본부장은 “러닝 대회 참가자가 경기만 마치고 지역을 떠나는 것이 아니라, 대회를 전후하여 다양한 방식으로 여행을 즐기는 새로운 관광 트렌드를 제시하고자 한다”라며, “앞으로도 지역에 더 오래 머물며 매력을 재발견할 수 있는 체류형 로컬 관광 콘텐츠를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.관광공사는 지난 5월부터 롯데온과 함께 ‘런트립 할인: ON’ 사업도 추진 중이다. 국내 1박 이상 런트립 상품 구매 시 최대 5만원 할인 혜택을 제공한다. 강·산·해양 러닝을 테마로 한 ‘대한민국 NEXT RUN Trip’ 여행 상품도 운영 중이다.김기중 기자