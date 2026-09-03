코레일관광개발 송광석 대표 취임…“철도로 사람과 지역 연결”

이미지 확대 송광석 코레일관광개발 대표이사. 코레일관광개발 제공

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철도관광 공기업인 코레일관광개발은 송광석 대표이사가 2일 서울 용산구 본사에서 취임식을 열고 공식 업무를 시작했다고 3일 밝혔다.제15대 코레일관광개발 대표이사로 취임한 송 대표이사는 공공성과 수익성이 함께 성장하는 지속가능한 철도관광 기업을 만들겠다고 밝혔다. 이를 위해 ▲현장 중심 경영 ▲철도관광 경쟁력 강화 ▲고객서비스 혁신 ▲지역 상생 ▲안전 최우선 ▲청렴·책임경영을 핵심 추진방향으로 제시했다.특히 열차 내 승무서비스를 고객과 가장 가까운 접점에서 제공하는 핵심 서비스라고 강조했다. 또 철도와 지역의 문화·관광자원을 연계한 경쟁력 있는 관광상품을 확대하고, 이동과 숙박·관광을 연결하는 체류형 관광을 강화해 지역경제 활성화에도 기여한다는 구상도 내놨다. 디지털 기반 관광서비스를 고도화해 고객의 여행 편의를 높이고, 안전을 경영의 최우선 가치로 삼아 현장 중심의 예방적 안전관리 체계를 강화할 예정이다.대전일보 편집국장, 굿모닝충청 대표를 역임한 송 대표이사는 국가철도공단 비상임이사로 활동하며 철도산업과 공공기관 경영에 대한 경험을 쌓았다. 송 대표이사는 “단순히 열차를 이용한 여행을 제공하는 기업을 넘어, 철도를 통해 사람과 지역을 연결하고 새로운 관광의 가치를 만들어가는 기업으로 만들겠다”고 밝혔다.김기중 기자