여름 휴가시즌, 제주공항에 154만명 몰린다… 8월 5일 가장 붐빈다

7월 25일~8월 10일 국내선 131만명·국제선 23만명 이용 전망

25일~8월 10일 항공기 8796편 운항… 8월 5일 이용객 9만 6000명 최고

특별교통대책본부 가동해 수속시설 최대운영하고 임시주차장도 확보

이미지 확대 한국공항공사 제주공항은 여름 휴가철 154만명이 제주공항을 이용할 것으로 예상되는 가운데 오는 25일부터 다음 달 10일까지 17일간 하계 휴가철 특별교통대책본부를 운영한다. 한국공항공사 제주공항 제공

세줄 요약 휴가철 제주공항 154만명 이용 전망

8월 5일 하루 9만6000명 최대 혼잡

특별대책본부 운영과 안전점검 완료

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올여름 휴가철 제주공항에 154만명이 몰릴 것으로 예상된다.한국공항공사 제주공항은 오는 25일부터 다음 달 10일까지 17일간 하계 휴가철 특별교통대책본부를 운영한다고 24일 밝혔다.이 기간 제주공항에서는 국내선과 국제선을 합쳐 항공기 8796편이 운항하고, 이용객은 모두 154만명에 이를 것으로 전망된다. 국내선 이용객은 131만명, 국제선은 23만명으로 하루 평균 517편의 항공기가 뜨고 내리며 하루 평균 9만명이 공항을 이용할 것으로 예상된다.이는 지난해 같은 기간 8591편, 151만명보다 운항편수와 이용객 모두 소폭 증가한 규모다. 휴가철 가운데 가장 붐비는 날은 8월 5일로 하루 이용객이 약 9만 6000명에 달할 것으로 제주공항은 내다봤다.제주공항은 휴가철 혼잡에 대비해 지난 1일부터 여객터미널과 활주로, 항행시설 등에 대한 사전 안전점검을 마쳤다. 집중호우 등에 대비한 배수시설을 정비하고, 기상 악화로 체류객이 발생할 경우를 대비한 대응체계도 강화했다.공항 혼잡을 줄이기 위해 체크인 카운터를 추가 운영하고 임시주차장을 확보하는 한편, 여객 동선 정비와 안내요원 집중 배치, 보안검색대 탄력 운영 등도 시행한다.장세환 제주공항장은 “휴가철 제주공항을 찾는 여객들이 안전하고 편리하게 공항을 이용할 수 있도록 시설 운영과 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자