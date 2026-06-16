“가족 휴가지로 딱”…엘리시안강촌 수영장 개장

이미지 확대 강원 춘천 엘리시안 강촌 리조트가 20일 개장하는 야외 수영장. 엘리시안 제공

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강원 춘천 엘리시안 강촌 리조트는 오는 20일 야외 수영장을 개장한다고 16일 밝혔다.엘리시안은 50분 이용·10분 휴식제를 시행하고, 안전요원을 상시 배치하는 등 안전에 초점을 맞춰 운영한다. 수질 검사와 시설 점검도 정기적으로 이뤄진다. 수영장 곳곳에는 부모들이 편안하게 휴식을 취하면서 장내를 한눈에 살펴볼 수 있는 대형 파라솔이 설치됐다.휴가 성수기에는 워터건 물총놀이, 버블버블 이벤트 등으로 구성된 스페셜 데이를 진행한다. 엘리시안이 여는 대표 축제인 숲속빵시장과 연계한 상품인 ‘빵풍덩 패키지’도 출시했다. 야외수영장 입장권과 숲속빵시장 입장권, 아라비스타 베이커리 이용 혜택을 결합해 물놀이와 맛, 자연 속 휴식을 동시에 즐길 수 있다. 수영장 개장에 맞춰 객실 패키지, 가족 체험 프로그램도 내놓을 예정이다.엘리시안은 수영장 외에도 콘도, 골프장 등을 운영하고 있다. 이광순 엘리시안 홍보파트장은 “어린 자녀를 동반한 가족들이 안심하고 즐길 수 있도록 안전과 편의에 초점을 맞추고 있다”고 말했다.춘천 김정호 기자