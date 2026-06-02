[옐로 PICK 6월 추천 여행] 여름 자연과 온천 감성 만나는 日 북해도·마쓰야마

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세줄 요약 북해도·마쓰야마 6월 추천 여행지 선정

북해도, 여름 자연·온천·미식 체험 강화

마쓰야마, 도고온천·소도시 감성 부각

이미지 확대 북해도 후라노의 대표 라벤더 명소 ‘팜 도미타’. 노랑풍선 제공

이미지 확대 일본에서 가장 오래된 온천 중 하나로 알려진 마쓰야마 ‘도고온천’. 노랑풍선 제공

이미지 확대 북해도 삿포로의 맥주 축제. 노랑풍선 제공

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노랑풍선이 여행 큐레이션 콘텐츠 ‘옐로 PICK’을 통해 6월 추천 여행지로 일본 북해도와 마쓰야마를 선정했다고 2일 밝혔다.북해도는 여름철에도 선선한 기후 속에서 자연과 휴양을 즐길 수 있는 지역이다. 후라노의 라벤더 명소 ‘팜 도미타’, 비에이의 ‘패치워크 로드’ 등 대표 관광지가 있으며, 도야호 불꽃놀이와 삿포로 맥주 축제 등 계절 행사도 마련된다. 오타루 운하와 게 요리, 징기스칸 양고기 등 미식 체험도 인기 요소로 꼽힌다.숙소로는 도야 만세각 레이크사이드 호텔, 죠잔케이 시카노유 호텔, 닛코스타일 니세코 하나조노, 소운쿄 다이세츠 호텔 등 온천과 자연경관을 갖춘 시설이 운영되고 있다.마쓰야마는 온천과 소도시 감성을 함께 즐길 수 있는 여행지다. 도고온천, 마쓰야마성, 시모나다역 등의 명소들이 있으며, 노면전차를 타고 도심을 둘러보면서 일본 특유의 여유로운 분위기를 느낄 수 있다. 도미밥과 에히메 귤주스 등 지역 먹거리도 여행의 즐거움을 더한다.숙소로는 호텔 가쓰야마 프리미어, 마쓰야마 히요리 호텔, 호텔 비스타 마츠야마, 오쿠도고 이치유노모리 등이 운영되고 있다.노랑풍선은 북해도 상품에 현지 특식과 온천 숙박 일정을 포함했으며, 마쓰야마 상품은 항공권과 호텔, 여행자보험 등을 결합한 에어텔 형태로 구성했다. 또한 예약 고객을 대상으로 할인 쿠폰 제공, 항공권 발권수수료 면제, 호텔 할인 등의 프로모션을 진행한다.김태곤 리포터