[옐로 PICK 3월 추천 여행] 이베리아반도 매력 만나는 스페인·포르투갈 여행

이미지 확대 스페인 사그라다 파밀리아 성당. 노랑풍선 제공

이미지 확대 포르투갈 로시우 광장. 포르투갈 제공

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여행사 노랑풍선이 여행 큐레이션 콘텐츠 ‘옐로 PICK’을 통해 이달의 추천 여행지로 스페인과 포르투갈을 소개했다.이베리아반도에 자리한 두 나라는 중세 유럽과 이슬람 문화, 대항해시대의 흔적이 공존하는 지역으로, 한 번의 여행으로 다양한 역사와 문화를 경험할 수 있다.스페인의 수도 마드리드는 마드리드 왕궁과 프라도 미술관 등이 있는 대표 관광도시다. 인근 톨레도는 기독교·이슬람·유대 문화가 공존했던 ‘세 문화의 도시’로 알려져 있으며, 남부 그라나다에서는 이슬람 건축 유산인 알람브라 궁전을 만나볼 수 있다. 지중해 연안의 바르셀로나는 건축가 안토니오 가우디의 작품인 사그라다 파밀리아 성당과 구엘 공원으로 유명하다.포르투갈의 수도 리스본은 대항해시대의 역사와 언덕 도시 특유의 풍경이 어우러진 곳이다. 북부 도시 포르투 역시 도루강을 따라 형성된 구시가지와 항구 경관으로 많은 여행객이 찾고 있다.노랑풍선은 이베리아반도의 주요 도시를 둘러보는 스페인·포르투갈 여행 상품도 함께 선보였다. 티웨이항공 직항 왕복 항공편을 이용하며, 전문 가이드가 모든 일정에 동행한다. 성가족 성당, 구엘공원, 알람브라 궁전 등 8대 내부 관람을 포함해 빠에야, 바칼라우 등 현지 대표 메뉴로 구성된 10대 특식을 제공한다.자세한 내용은 노랑풍선 옐로 PICK에서 확인할 수 있다.이은주 기자