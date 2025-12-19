메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘대전을 한눈에’ 24m ‘목조’ 보문산 전망대 준공

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박승기 기자
박승기 기자
수정 2025-12-19 15:27
입력 2025-12-19 15:27

도심 야경 명소로 주목, 내년 2월 정식 개장

이미지 확대
내년 2월 개장 예정인 대전 보문산 큰나무 전망대. 대전시 제공
내년 2월 개장 예정인 대전 보문산 큰나무 전망대. 대전시 제공


대전을 한 눈에 조망할 수 있는 전망대가 조성됐다.

대전시는 19일 중구 대사동 옛 보운대 부지에서 보문산 큰나무 전망대 준공식을 개최했다. 보문산 전망대는 높이 24ｍ, 지하 1층·지상 2층 규모로 총 130억원이 투입됐다. 전망대는 1965년 만들어진 옛 보운대가 있던 자리로 1995년 2층으로 재조성했으나 노후화로 재건립에 대한 요구가 이어졌다.

곡선과 직선으로 이어진 독창적인 디자인의 목조 건축물로 휴식 공간과 북카페, 포토존 등 편의 시설을 갖췄다. 특히 옥탑에 설치된 야외 전망대에서는 360도 파노라마 뷰를 감상할 수 있어 도심 야경 명소로 주목받고 있다. 시는 개장 준비를 거쳐 내년 2월 개장할 예정이다.

이장우 대전시장은 “보문산 전망대는 대전의 아름다운 자연과 도심을 잇는 상징적인 공간이자 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
보문산 큰나무 전망대 건설에 투입된 총 사업비는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기