‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존 26일 오픈…에버랜드, 가을 축제 광속 질주

이미지 확대 에버랜드의 케이팝 데몬 헌터스 테마존. 오는 26일 공식 오픈한다. 에버랜드 제공.

이미지 확대 호러 테마로 꾸며진 에버랜드 ‘블러드 시티’. 에버랜드 제공.

경기 용인 에버랜드가 세계적으로 열풍을 일으키고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 테마존을 오는 26일 오픈한다. 에버랜드는 “넷플릭스와 협업한 테마존을 통해 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, K분식 등 인기 캐릭터와 세계관을 올 연말까지 생생하고 몰입감 있게 경험할 수 있을 것”이라고 24일 밝혔다. MZ세대에게 인기 높은 방 탈출 게임인 ‘메모리 카니발’도 이날 함께 문을 연다.케데헌 테마존 가운데 단연 시선을 끄는 건 다채로운 체험존이다. ‘헌트릭스’와 ‘사자 보이즈’ 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존 등을 통해 경험할 수 있게 했다.‘헌트릭스’ 체험존에서는 ‘루미’, ‘미라’, ‘조이’가 비행기에서 악령을 퇴치하는 장면을 재현한 비행기 슈팅 게임과 혼문 밖으로 빠져나오려는 악령을 망치로 퇴치하는 두더지 게임 등에 참여할 수 있다. ‘골든 퍼포먼스 포토존’에선 금빛 링을 배경으로 ‘루미’처럼 눈부신 인증샷을 남길 수 있다.‘사자 보이즈’ 체험존에서는 소다팝 오리지널 사운드 트랙(OST)을 들으며 가사를 순서에 맞게 빠르게 맞춰보거나 정해진 시간 내에 공을 굴려 넣는 ‘영혼 바치기 게임’에 도전할 수 있다. ‘유어 아이돌 퍼포먼스 포토존’도 마련해 뒀다.쓰러진 화분을 보면 꼭 세워야 하는 ‘더피’를 따라 하는 ‘얼렁뚱땅 챌린지’, 히트곡 비트에 맞춰 스텝을 밟는 ‘댄스 리듬 게임’ 등도 마련됐다.분장 체험실도 조성했다. 악령의 힘이 강해질 때 나타나는 독특한 패턴을 얼굴에 그리거나 저승사자 도포 등을 입고 ‘사자 보이즈’ 캐릭터 등으로 변신할 수 있다. 캐릭터별 일러스트와 등신대 등 이색 포토존도 마련해뒀다.이달 5일 개막한 ‘에버랜드 오브 오즈’ 축제도 순항 중이다. 오즈의 마법사 세계관을 다채로운 오감 콘텐츠로 경험할 수 있다. 11월 16일까지 이어진다.손원천 선임기자