美 WSB 직원 3100명 한국서 포상 휴가…‘케이 데이 인 한강’ 등 팀 빌딩 행사 열어

이미지 확대 WSB 의 ‘케이데이 인 한강’ 이벤트에서 한 참가자가 사자보이즈 복장을 한 모델과 기념사진을 찍고 있다. 한국관광공사 제공.

이미지 확대 ‘케이데이 인 한강’ 이벤트에서 360도 포토부스를 체험하는 참가자들. 한국관광공사 제공.

한국관광공사는 “글로벌 금융 네트워크 그룹 ‘WSB’(World System Builder) 임직원 3100여 명이 기업 포상관광으로 지난 13일부터 한국을 방문 중”이라고 17일 밝혔다. 두 개 팀으로 나눠 방문 중인 이들은 이날 서울 한강공원에서 한국 방문을 기념하는 ‘케이 데이 인 한강’(K-day in Hangang) 행사를 열고 팀워크를 다졌다.관광공사에 따르면 이번 대규모 방문은 관광공사가 3년간 추진해 얻은 성과다. 관광공사는 “한국은 애초 이들의 포상관광 후보 3개국 중 3순위였다”며 “관광공사 하노이지사가 적극적으로 유치 활동을 벌였고 WSB가 한국을 재검토해 사전 답사국으로 선정했다”고 밝혔다. 관광공사는 행사 기획사인 베트남 소재 JBA사의 임원진을 초청해 사전답사를 지원하는 등 공을 들였고, 지난해 3월 이후 한국을 최우선 후보지에 올린 데 이어, 같은 해 12월 WSB의 한국행을 끌어냈다.한국관광 데이터랩에 따르면 이번 방문을 통해 약 124억원의 경제 효과가 발생할 것으로 예상된다. ‘포상관광’은 기업이나 단체가 우수 임직원에게 제공하는 보상성 여행이다. 포상 관광객의 1인당 지출액은 일반 외래관광객보다 약 1.5배 높다. 지난해 서울을 찾은 외래관광객의 평균 지출액이 1인당 169만원(항공료 제외)이었던 걸 고려할 때 이번 서울 방문 포상 관광객 지출액은 1인당 평균 252만원에 달할 것으로 추정된다.한강공원에서 열린 팀 빌딩 겸 기념행사 ‘케이 데이 인 한강’에서 참가자들은 ‘무궁화꽃이 피었습니다’ 게임, K팝 댄스 배우기, 박 터트리기 등 전통문화와 K컬처를 체험했다. 관광공사는 현장에 관광홍보관을 운영하며 한양도성, N서울타워 포토존을 제공하고, 도포·갓 착용과 캘리그래피 프로그램을 마련했다.송은경 관광공사 MICE마케팅팀 팀장은 “WSB처럼 원거리 국가에서 3000명 이상이 오는 사례는 드물다”며 “앞으로도 기업과 참가자의 요구에 맞는 콘텐츠와 지원으로 경쟁력을 키우겠다”고 말했다.WSB는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 인근의 알비소에 본사를 둔 금융 그룹이다. 이번 여행에는 미국·캐나다 등의 임직원이 참가했다. 이들은 오는 23일까지 서울 시티투어와 뷰티, 웰니스, 푸드 등 다섯가지 테마 투어를 통해 한국의 다양한 매력을 체험할 예정이다.손원천 선임기자