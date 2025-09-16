한옥이 네덜란드 디자인과 만나면?…부킹닷컴, ‘드 한옥’ 공개 이벤트

이미지 확대 부킹닷컴 관계자가 16일 서울 종로구 북촌로 ‘북촌빈관 by 락고재’에 마련된 ‘드 한옥’ 객실에서 객실 구성 콘셉트를 설명하고 있다.

이미지 확대 전통 한옥과 네덜란드 야생화 감성이 어우러진 ‘드 한옥’ 객실 내부 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네덜란드의 디자인과 한국 전통문화가 어우러진 공간이 탄생했다. 글로벌 온라인 여행 기업 부킹닷컴은 16일 서울 종로구 북촌로 ‘북촌빈관 by 락고재’에서 ‘드 한옥(De Hanok)’ 공개 이벤트를 진행했다. 한국 전통 한옥과 네덜란드 디자인을 결합한 특별 숙박 이벤트로, 전통과 현대, 한국과 네덜란드의 문화가 한 공간에서 교차하는 경험을 선사하기 위해 기획됐다.드 한옥은 네덜란드를 대표하는 디자이너 리하르트 휘텐의 가구와 오브제, 일러스트레이터 코엔 폴의 그래픽 아트워크, 실내장식 브랜드 아이핑거의 벽지와 패브릭, 네덜란드 공인 꽃디자이너의 꽃장식이 어우러진 공간이다. 북촌 한옥 특유의 고즈넉한 마루와 전통 목재 구조를 살리면서 네덜란드 감성을 더했다.일러스트레이터인 코엔 폴은 “드 한옥은 한국 전통 가옥과 건축에 대한 오마주”라며 “한옥의 목재 구조와 창호 패턴을 현대적으로 재해석하기 위해 제한된 밝은 색상을 사용했고, 이를 통해 전통의 디테일이 더욱 돋보이도록 했다”고 말했다.부킹닷컴 측은 이날 드 한옥 객실을 전 세계 단 한 팀(2인)에게만 13유로(약 2만 2000원)에 제공했다. 자사의 한국 진출 13주년을 상징하는 액수다. 부킹닷컴 측은 드 한옥을 테스트 베드 삼아 지속적인 한옥 숙박 프로그램을 개발할 방침이다.신지은 부킹닷컴 한국 지사장은 “드 한옥은 단순한 숙박이 아니라, 한국의 전통과 네덜란드 디자인이 만나 새로운 영감을 선사하는 특별한 프로젝트”라며 “한옥 숙박을 통해 한국 문화의 본질을 미래 여행의 새로운 기준으로 제시할 것”이라고 말했다.글·사진 손원천 선임기자