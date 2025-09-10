‘코카서스의 보석’ 아제르바이잔이 부른다…한국서 대규모 로드 쇼

이미지 확대 아제르바이잔 관광청장인 플로리안 셍스트쉬미드가 개회사를 하고 있다. 아제르바이잔 관광청 제공.

이미지 확대 아제르바이잔의 수도 바쿠. 아제르바이잔 관광청 제공.

지난해 한국 관광객이 45% 급등한 아제르바이잔이 9일 국내에서 대규모 관광 설명회를 열었다. 아제르바이잔 관광청장인 플로리안 셍스트쉬미드, 아시아 지역 총괄 구넬 알락바로바 등 정부 관계자와 호텔 등 관광업계 관계자들이 대거 참여해 아제르바이잔의 관광 자원을 알렸다.서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 이번 행사는 현지 여행사와 한국 여행업계 간 1:1 트래블 마트, 미디어 컨퍼런스 등 1부와 네트워킹 디너 등 2부로 나뉘어 진행됐다. 셍스트쉬미드 관광청장은 “한국은 세계에서 가장 역동적인 관광 시장 중 하나”라며 “모험심이 강하고 새로운 경험을 추구하는 한국 여행객에게 아제르바이잔은 숨겨진 보석 같은 매력을 지닌 곳”이라고 밝혔다. 그는 “양국 간 공동 캠페인, 관광 및 미디어 협업을 통해 한국 여행객들에게 더욱 친근한 여행지가 되기를 바란다”고 덧붙였다.이어진 프레젠테이션 세션에서는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 수도 바쿠의 올드 타운을 비롯해 불의 사원 아테쉬가, 카프카스 산맥 트레킹, 골프와 스키 리조트, 와인과 미식 등 아제르바이잔의 다채로운 관광 자원을 소개했다.‘불의 나라’라고 불리는 아제르바이잔은 유럽과 아시아가 경계를 이룬 코카서스 산맥 아래 자리 잡은 나라다. 우리나라 80% 정도 크기에 인구는 1000만 명 정도다. 요즘 한국 여행객들에게 관심이 높은 이른바 ‘코카서스 3국’ 가운데 가장 오른쪽에 있는 나라로, 카스피해와 인접해 있다. 아제르바이잔 관광청에 따르면 아시아 지역은 자국 내에서 두 번째로 관광객 유입이 많은 곳이다. 1월~6월 아시아 지역 관광객 수는 총 6만1217명으로, 상반기에 지난해 전체 방문객(8만4359명)의 73%를 기록했다. 올해 역대 최고치를 갈아치울 것으로 예상되면서 아제르바이잔의 한국에 대한 마케팅도 강화될 것으로 전망된다.손원천 선임기자