한국통계학회 하계학술논문발표회, 200여편 연구논문 발표

세줄 요약 경주서 한국통계학회 하계학술논문발표회 개최

8개국 1000여명 참가, 200여편 논문 발표

AI·데이터사이언스 등 최신 성과 공유

이미지 확대 지난 2일부터 4일까지 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2026년도 한국통계학회 하계학술논문발표회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진:한국통계학회 제공.

한국통계학회(회장 강기훈 한국외국어대학교 총장)는 지난 2일부터 4일까지

경주화백컨벤션센터(HICO)에서 ‘데이터에서 인사이트로’(From Data to Insight)를 주제로 2026년도

하계학술논문발표회를 개최했다고 10일 밝혔다.

개 국가 및 지역에서 교수, 연구자, 대학원생 등 1000여명이 참가했으며, 200여편

의 최신 연구논문이 발표됐다.

등 통계학의 주요 연구 분야를 중심으로 최신 성과를 공유하고, 국제 공동연구와 학

술협력 확대 방안을 논의했다.

융합기술원 등 정부·공공기관과 산업계 전문가들이 특별 세션에 참여해 데이터 기

반 정책 수립, 금융 데이터 분석, 인공지능 시대의 통계 활용, 국가 데이터 정책 등

다양한 현안을 주제로 발표와 토론을 진행했다.

서 데이터와 통계가 어떻게 실질적 가치를 창출할 수 있는지를 보여주는 장이 되었

다.

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이번 학술대회에는 한국을 비롯해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 캐나다, 영국, 미국 등 8참가자들은 인공지능(AI), 데이터사이언스, 바이오통계, 산업통계, 금융통계, 머신러닝특히 이번 학술대회에는 국가데이터처, 한국은행, 고용노동부, SAS 코리아, 하나금융이를 통해 이번 학술대회는 통계학의 학문적 발전을 넘어, 공공정책과 산업 현장에조현석 기자