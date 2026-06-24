“635년만의 귀향”…‘이성계 발원백자’ 특별전

양구백자박물관 27일 개막

이미지 확대 강원 양구백자박물관 개관 20주년 특별전 포스터. 양구군 제공

세줄 요약 개관 20주년 맞은 양구백자박물관 특별전 개최

이성계 발원백자 5점, 제작지 양구로 첫 귀향

조선 백자 100여 점과 현대 작품도 함께 전시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 양구백자박물관은 개관 20주년을 맞아 오는 27일부터 9월 27일까지 특별전을 개최한다고 24일 밝혔다.‘조선 백자의 시원을 밝히다’를 주제로 한 특별전에서는 ‘이성계 발원백자’ 5점이 전시된다. 발원백자는 조선 건국을 염원하는 이성계의 발원문이 새겨진 유물로 고려 말인 1391년 양구 백토를 사용해 제작한 것으로 알려졌다. 금강산 월출봉에서 봉안됐다가 1932년 발견돼 현재는 국립중앙박물관에 있다.발원백자가 중앙박물관이 아닌 곳에서 전시되는 것은 이번이 처음이다. 정두섭 양구백자박물관장은 “635년 만에 제작지인 양구로 돌아와 선보이는 전시라는 점에서 의미를 더한다”고 설명했다.특별전에서는 양구백자를 비롯해 분원백자, 해주백자, 청송백자 등 조선시대 각 지역을 대표하는 백자 100여 점도 소개된다.또 전통 백자의 조형미와 현대적 감각이 어우러진 작품들을 만나 볼 수 있는 백자의 여름전도 열린다.개막식은 27일 오후 2시 열린다.양구백자박물관은 양구백토와 양구백자의 역사·문화를 연구·보존·전시하기 위해 2006년 개관했다. 지난 20년간 학술연구와 전시·교육 프로그램 운영을 통해 양구백자의 가치 확산에 힘써왔다.정 관장은 “특별전을 통해 양구백자의 과거, 현재, 미래를 조망하고, 역사와 문화적 가치를 다시 한번 널리 알리겠다”고 말했다.양구 김정호 기자