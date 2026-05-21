물·불·몸짓으로 즐기는 춘천…마임축제 24일 개막

물로 뒤덮는 ‘아수라장’

‘도깨비난장’ 밤샘 공연

‘예술난장X’ 올해 첫 선

이미지 확대 춘천마임축제가 24일부터 31일까지 도심 곳곳에서 열린다. 사진은 지난해 축제에서 관객들이 ‘아수라장’을 즐기는 모습. (사)춘천마임축제 제공

이미지 확대 춘천마임축제가 24일부터 31일까지 도심 곳곳에서 열린다. 사진은 지난해 축제의 대미를 장식한 ‘도깨비난장’. (사)춘천마임축제 제공

세줄 요약 춘천마임축제 24일 개막, 31일까지 8일간 진행

도심 곳곳서 몸·환경·예술 잇는 ‘몸풍경’ 공연

아!水라장·도깨비난장 등 참여형 프로그램 운영

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세계 3대 마임축제 중 하나인 춘천마임축제가 오는 24일 개막한다.올해로 38회째를 맞는 춘천마임축제는 31일까지 8일간 중앙로와 축제극장 몸짓, 커먼즈필드, 석사천 산책로, 레고랜드 주차장 등 도심 곳곳에서 펼쳐진다.올해 주제인 ‘몸풍경’에 맞춰 신체(몸), 환경(풍)과 예술적 관계망(경)이 서로 스며들며 만들어내는 감각적인 공연이 이어진다.관객과 공연자가 한데 어우러져 도심을 물로 뒤덮는 참여형 프로그램인 ‘아!水(수)라장’은 24일 오후 1~4시 중앙로에서 펼쳐진다. 2006년부터 이어진 아수라장은 올해까지 중앙로에서 열리고, 내년부터는 축제극장 몸짓으로 장소를 옮긴다.축제극장 몸짓에서는 마임과 현대무용, 서커스 등 다양한 장르의 공연이 축제 기간 내내 이어진다. 그리스와 일본 공연팀이 참여하는 개막작 ‘판옵티콘＆코지마야 만스케 극장’을 비롯해 한국 마임의 흐름을 담은 ‘안녕? 마임의집’, 한·핀란드 합작 ‘푸빗과 깔레’ 등 국내외 작품이 관객과 만난다. 대학과 관광지, 보육원 등을 찾아가 공연을 펼치는 ‘도깨비유랑단’도 진행된다.29일 레고랜드 주차장에서는 올해 새롭게 선보이는 ‘예술난장 X’가 벌어진다. 공연과 설치예술, 참여형 콘텐츠가 결합한 실험형 프로그램이다. 축제 하이라이트인 ‘도깨비난장’은 30일부터 다음 날 새벽까지 레고랜드 주차장에서 이어진다. 국내외 90여 개 예술단체가 불 설치예술과 공연으로 화려한 축제의 밤을 장식한다.춘천마임축제는 매년 10만명 이상의 관람객을 불러 모으는 국내 대표 공연예술축제로 문화체육관광부의 명예문화관광축제와 로컬100에 선정됐다. 영국 런던 마임축제, 프랑스 미모스축제와 함께 세계 3대 마임축제로 손꼽히기도 한다.이두성 춘천마임축제 예술감독은 “모두가 각자의 이야기를 조각하는 마임 예술가가 돼 5월 춘천을 마임의 도시로 만드는 여정에 함께하길 바란다”고 말했다.춘천 김정호 기자