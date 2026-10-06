장기수 천안시장 “흥타령춤축제 90점, 만족”…관람객 100만명 육박

세줄 요약 관람객 99만2000여명, 100만명 육박

장기수 시장, 축제 만족도 90점 평가

가족 참여 확대, 전국 축제 성장 강조

이미지 확대 장기수 천안시장이 5일 막을 내린 천안흥타령춤축제에 대해 만족감을 표명하고 있다. 시 제공

이미지 확대 장기수 천안시장이 천안시, 천안문화재단 관계자들과 브리핑실에서 간담회 후 기념사진을 촬영하고 있다. 시 제공

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장기수 충남 천안시장이 5일 막을 내린 ‘천안흥타령춤축제2026’에 닷새간 100만명의 관람객이 육박한 것과 관련해 6일 만족감을 표명하며 참여형 축제로 자리매김했다고 평가했다.장 시장은 이날 오전 천안시청 브리핑실을 찾아 “축제 기간 약 100만명에 가까운 관람객이 방문해 주셨다. 워낙 날씨도 좋았고 하늘이 도우셨다는 생각도 들었다”고 밝혔다.천안시와 천안문화재단이 공동주최한 천안흥타령춤축제2006년 지난 1일부터 5일까지 천안종합운동장과 천안삼거리공원에서 열렸다. 축제 기간 관람객은 99만 2000여명으로 집계됐다.장 시장은 “올해 종합운동장과 천안삼거리공원에서 동시 개최했다. 삼거리공원을 가보니 나름대로 매력이 있었다”며 “시민들이 가족 단위로 텐트에 돗자리도 준비해 나와 축제를 즐기는 것을 보고 뿌듯했다”고 말했다.그는 시장이 된 이후 첫 개최한 흥타령춤축제 소감에 “축제 현장 곳곳을 많이 다녔고, 나부터 축제를 즐겨보자는 마음을 먹었다”며 “올해 축제는 100점 만점에 90점을 주고 싶다”고 말했다.축제에 대한 아쉬움과 관련해 장 시장은 “축제 프로그램을 청소년이나 청년층, 중·장년층에 홍보를 맞춰 했다면 더 좋았을 것”이라며 “일부 프로그램 진행 과정에서의 선정성 지적 문제는 표현의 자유를 해치지 않는 선에서 조절할 수 있는 부분은 조절할 계획”이라고 설명했다.그러면서 “타지에서 5년째 방문객도 있는 등 흥타령춤축제가 전국 축제로 자리매김하고 있다”며 “시민을 비롯해 온 국민이 즐기는 흥타령춤축제가 되도록 꾸준히 개선 방안을 모색하겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자