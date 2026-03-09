태안국제원예치유박람회 조직위-SK브로드밴드 ‘성공개최’ 맞손

이미지 확대 태안국제원예치유박람회 조직위와 SK브로드밴드가 박람회 성공 개최를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 조직위 제공

태안국제원예치유박람회 조직위원회는 9일 SK브로드밴드와 박람회 성공 개최를 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 ‘태안국제원예치유박람회’ 개최를 앞두고 전국 단위 홍보 강화와 안정적인 정보통신 인프라 구축을 주요 내용으로 한다.SK브로드밴드는 자사 IPTV 서비스인 B tv를 통해 박람회 인지도 제고와 관람객 유치에 협력할 예정이다.양 기관은 박람회 기간 중 원활한 통신 환경 조성을 위한 협력도 추진한다.조직위 관계자는 “이번 협약을 통해 자연과 디지털이 결합된 미래형 스마트 박람회 모델을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.세계 첫 ‘원예 치유’를 주제로 열리는 2026 태안국제원예치유박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래 원예＆치유’를 주제로 열린다.충청남도와 태안군이 공동 개최하며, 40개국 182만명의 관람객이 방문할 것으로 기대된다.태안 이종익 기자