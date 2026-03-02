태안국제원예치유박람회, 퍼스널컬로 콘텐츠 강화

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“바다와 꽃이 어우러진 태안국제원예치유박람회에서 자신의 색을 찾아보세요.”충남 태안국제원예치유박람회 조직위원회는 박람회 산업관 콘텐츠 강화를 위해 더이미지플러스 퍼스널컬러와 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.이번 협약은 산업관 내 퍼스널컬러 기반 컬러치유 콘텐츠를 공동 기획·운영해 박람회 주제인 치유와 라이프스타일 분야를 강화하고자 마련됐다.퍼스널컬러 콘텐츠는 개인 피부톤과 이미지에 어울리는 색을 진단해 ‘탄생컬러’를 찾는 프로그램이다.조직위는 박람회를 찾은 관람객에게 자신의 색을 발견하고 표현하는 과정을 통해 젊은 세대에는 트렌디한 콘텐츠를, 중장년층에는 새로운 자기 발견의 기회를 제공할 계획이다.오진기 사무총장은 “퍼스널컬러 콘텐츠는 산업과 치유, 일상을 연결하는 상징적 프로그램”이라며 “다양한 민간 전문기업과 협력해 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴하겠다”라고 말했다.세계 첫 ‘원예 치유’를 주제로 열리는 2026 태안국제원예치유박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래 원예＆치유’를 주제로 열린다.충청남도와 태안군이 공동 개최하며, 40개국 182만명의 관람객이 방문할 것으로 기대된다.태안 이종익 기자