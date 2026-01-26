당진 기지시줄다리기 시작됐다…‘당주 담그기’

이미지 확대 충남 당진의 기지시줄다리기 축제 시작인 당제 등 제의 행사에서 쓸 당주(堂酒)를 담그고 있다. 당진시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한해의 풍요를 기원하는 500년 전통의 충남 당진 기지시줄다리기 축제가 시작됐다.당진시는 기지시줄다리기 보존회가 500년 전통의 줄다리기 축제의 시작인 당제 등 제의 행사에서 쓸 당주(堂酒)를 담그는 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.당주는 마을 제사 때 당산의 신에게 바치는 술이다. 당신(堂神)은 마을 길흉화복에 영향을 주기 때문에 예로부터 마을에서는 당주 집을 정하는 일부터 제사에 사용하는 당주를 만드는 일까지 신중을 기했다.술이 쉬거나 잘못되면 모두 당주 집 책임으로 여겨진다. 당주는 술 담그기 보름 전부터 술이 나오는 3월 말까지 매일 아침 몸을 청결히 하고, 부정한 행위를 하지도, 보지도 말아야 한다.올해 당주 집은 기지시줄다리기보존회와 마을이 협의해 송악농협 조합장인 홍진희씨로 선정했다.유네스코 인류무형유산 등재 11년째를 맞은 올해 기지시줄다리기 축제는 3월 2일 대보름 행사를 거쳐 4월 12일 지역민과 관광객이 함께 참여하는 체험 프로그램으로 열릴 예정이다.구은모 보존회장은 “2026년 줄다리기 행사 역시 볼거리 및 즐길 거리를 다양하게 준비한 만큼 많은 분이 오셔서 우리 고유의 전통문화를 체험해 보시길 바란다”고 말했다.당진 이종익 기자