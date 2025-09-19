‘빵의 도시 천안’ 대표 빵을 찾아라…백석문화대 빵빵 경연대회

이미지 확대 제2회 천안시 빵빵 베이커리 경연대회 수상식이 열리고 있다.

이미지 확대 제2회 천안시 빵빵 베이커리 경연대회가 열리고 있다.

“‘빵의 도시 천안’을 대표할 최고 빵을 찾아라.”백석문화대학교(총장 이경직)는 대한제과협회 천안시지부와 19일 교내에서 ‘제2회 천안시 빵빵 베이커리 경연대회’를 개최했다.이번 대회는 호두·멜론·포도·딸기 등 천안을 대표하는 농특산물을 주재료로 창의적 베이커리 제품과 레시피를 개발해 ‘빵의 도시 천안’ 이미지 확산과 지역 농특산물 소비 촉진을 위해 기획됐다.천안시가 후원한 올해는 총 40개 팀이 참여했다. 23개 팀은 일반부, 17개 팀은 학생부에서 치열한 경합을 벌이며 지역 농특산물 우수성과 제과·제빵 기술을 접목한 창의적인 아이디어를 선보였다.수상작들은 오는 10월 18~19일 천안종합운동장 일원에서 열리는 ‘2025 빵빵데이 천안’ 축제에서 일반인에게 선보인다.지난해 열린 첫 대회에서 수상한 2개 아이템은 현재 특허 출원 중이며, 천안 지역 제과업체에서 판매돼 지역 농특산물의 산업적 활용 가능성을 입증하고 있다.이경직 백석문화대 총장은 “천안 우수한 농특산물이 제과·제빵 분야와 만나 훌륭한 작품으로 재탄생한 것에 의미가 있다”며 “학생과 지역 주민들에게 도전과 성장의 기회를 제공했기를 바란다”고 말했다.김석필 천안시장 권한대행은 “천안시 특산물을 활용하면서 지역 농특산물 우수성을 알리고 제과·제빵 산업과의 상생 가능성을 보여주고 있다”며 “지역 농축산업과 문화관광 자원을 효과적으로 연계해 지역경제 활성화와 지속 가능한 지역 발전을 만들어가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자