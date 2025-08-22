“모래조각으로 힐링하세요” 태안 모래 축제 눈길

이미지 확대 지난해 열린 태안 모래조각 힐링페스타. 태안군 제공

이미지 확대 지난해 열린 태안 모래조각 힐링페스타. 태안군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 태안군 대표 여름 축제로 손꼽히는 ‘태안 모래조각 힐링페스타’가 오는 9월 26일부터 28일까지 남면 몽산포 해수욕장에서 개최된다.태안군과 태안 모래조각 힐링페스타 추진위원회는 ‘제21회 태안 모래조각 힐링페스타’ 개최일과 개최 장소를 이같이 확정했다고 23일 밝혔다.올해로 21회째를 맞은 모래조각 힐링페스타는 생태관광 축제다. 전문작가 모래조각 전시와 아마추어 작가들 조각 경연을 비롯해 모래를 활용한 각종 프로그램을 만끽할 수 있다.올해 축제는 2003년 첫 축제를 시작으로 2015년까지 13년간 태안 모래조각 페스티벌이 열렸던 ‘모래조각의 성지’ 몽산포 해수욕장에서 10년 만에 다시 열린다.올해 축제 주제는 ‘대한민국의 정원 태안에서 즐기는 모래조각 페스티벌’이다.전문작가 모래조각 작품 감상과 유아용 모래 체험, 모래 미끄럼틀, 모래 놀이터, 캠핑 프로그램, 해변 요가, 노르딕 워킹 등 다양한 체험도 즐길 수 있다.50팀(약 200명)이 참여하는 아마추어 모래조각 경연대회가 열린다. 모래조각 경연대회는 모래조각에 관심 있는 국민이라면 누구나 참가할 수 있으며 9월 14일까지 선착순 신청·접수를 받는다.군 관계자는 “모래조각 페스티벌은 모래조각뿐만 아니라 태안의 다양한 관광자원과 아름다운 자연을 함께 만끽할 수 있는 대표 축제”라며 “볼거리와 즐길 거리가 풍부한 최고 축제로 만들겠다”고 말했다.테안 이종익 기자