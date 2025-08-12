충남 논산 ‘K-딸기’ 세계로 도약…국제행사 승인

이미지 확대 지난 3월 27일 논산에서 열린 ‘2025논산딸기축제’ 개막식에서 김태흠 충남지사를 비롯한 내빈들이 ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’ 성공 기원 퍼포먼스를 펼치고 있다. 도 제공

‘2027 논산세계딸기산업엑스포’가 충남 도정 사상 ‘10번째 국제행사’로 정부 승인을 받았다.충남도는 기획재정부 국제행사심사위원회로부터 ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’가 정부 지원 국제행사로 최종 승인을 받았다고 12일 밝혔다.도는 전 세계 딸기 시장의 지속적인 성장과 함께 케이(K)-딸기 인기가 높아지면서 딸기 산업의 새 도약을 위해 기존 딸기축제를 넘어선 국제행사를 기획했다엑스포는 국비 등 197억원을 투입해 ‘케이-베리(K-berry)! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 논산시민가족공원(주행사장)과 딸기향 농촌테마공원(부행사장) 일원에서 진행할 예정이다.주요 전시관으로는 △케이(K)-딸기산업 역사, 가치, 미래 비전을 제시하는 주제 전시관 △딸기산업 교류를 위한 국제 전시관 △스마트 농업기술, 푸드테크 등 산업 전시관 △지역 주민과 함께하는 딸기마켓 등 로컬관 △딸기 수확과 고급 요리(파인 다이닝)를 위한 체험관 등 8개 전시관을 조성할 계획이다.도는 이번 엑스포에 150만명 이상의 관람객이 방문해 2600명 이상 고용 창출과 5200억원 이상 경제적 파급효과를 기대한다.이정삼 도 농축산국장은 “2027논산세계딸기산업엑스포 국제행사 최종 승인은 도민과 딸기산업 관계자 모두 함께 노력한 결실”이라며 “행사 준비를 철저히 해 엑스포를 성공적으로 열 것”이라고 말했다.논산 이종익 기자